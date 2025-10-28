Slušaj vest

Meta je tiho ažurirala svoju WhatsApp API politiku, efektivno zabranjujući opšte AI čatbotove na platformi od januara 2026. godine. Ova odluka posebno pogađa AI rešenja trećih strana poput ChatGPT-a, Perplexity-ja, Luzia-e i Poke-a, dok kompanijama ostavlja mogućnost da koriste AI za korisničku podršku.

Ažurirana politika odražava sve veću kontrolu Mete nad AI pejzažom na svojim platformama. Od lansiranja Meta AI-a, kompanija je postepeno uvodila AI funkcije na WhatsApp-u i drugim društvenim mrežama koje poseduje, bez opcije da korisnici potpuno isključe ove funkcije.

Foto: Shutterstock

Detalji politike: Šta je dozvoljeno, a šta nije

Prema novim pravilima, „provajderi i programeri veštačke inteligencije ili tehnologija mašinskog učenja, strogo su zabranjeni da pristupaju ili koriste WhatsApp Business Solution kada te tehnologije predstavljaju primarnu funkcionalnost koja se nudi“, navodi se u zvaničnom ažuriranju WhatsApp API-ja.

Međutim, kompanije koje koriste AI za podršku korisnicima, poput e-commerce platformi, banaka, turističkih agencija i zdravstvenih ustanova, izuzete su od zabrane. Meta pravi razliku između opštih AI čatbotova i specijalizovanih AI rešenja koja unapređuju poslovne operacije.

Meta navodi opterećenje servera kao glavni razlog

Portparol Mete izjavio je za TechCrunch da su čatbotovi trećih strana značajno povećali broj poruka na WhatsApp-u, stvarajući zahteve za sistemom za koje Meta još nije spremna. Kompanija sugeriše da je ovo dodatno opterećenje uticalo na odluku da se ograniči pristup opštim AI alatima.

Ovo objašnjenje naglašava operativne izazove koji dolaze s dozvolom neograničenog korišćenja AI na platformi sa velikim brojem korisnika. Meta šalje signal da AI može biti koristan, ali mora biti pažljivo kontrolisan kako bi se održali performanse i stabilnost.

Strateške implikacije za AI tržište

Osim problema sa serverima, ova odluka takođe pozicionira Metu da ojača svoje AI inicijative. Kompanija je značajno investirala u Meta AI i nedavno pokrenula Superintelligence Labs, zapošljavajući vrhunske stručnjake iz konkurentskih kompanija poput OpenAI-ja, kako bi ostala ispred u trci za naprednu AI tehnologiju.

Zabrana takođe može ograničiti konkurenciju na WhatsApp-u, primoravajući korisnike koji žele opšte AI čatbotove da traže alternative. Ovaj potez pomaže Meti da konsoliduje svoj uticaj nad AI interakcijama u svom ekosistemu.

Oglašavanje i upotreba podataka

Ranije ovog meseca, Meta je potvrdila da razgovori sa njihovim AI-jem mogu biti korišćeni za personalizaciju oglasa na svim njihovim platformama. Ovo postavlja pitanja o strategiji ograničavanja čatbotova trećih strana dok se promovišu Meta AI proizvodi.

Kontrolišući i AI iskustva i podatke, Meta može poboljšati targetiranje i angažman korisnika na WhatsApp-u, Instagramu i Facebook-u. Promena politike naglašava koliko su AI razvoj i monetizacija sve više povezani u svetu društvenih mreža.