Slušaj vest

Najava Snapchata da će početi da naplaćuje čuvanje starih fotografija i video snimaka u opciji Memories izazvala je talas besa na internetu. Korisnici su preplavili prodavnice aplikacija negativnim recenzijama, nazivajući potez pohlepnim i nefer, dok su društvene mreže postale platforma za kritike i peticije protiv nove politike.

Kompanija Snap saopštila je u septembru da će korisnici sa više od pet gigabajta sačuvanih sadržaja morati da plaćaju dodatni prostor u oblaku. Do sada je ova funkcija bila besplatna, a mnogi su je koristili kao digitalni dnevnik i lični arhiv životnih trenutaka.

Foto: Shutterstock

„Kao da naplaćuju naše živote“

Za milione korisnika, Snapchat Memories predstavlja više od funkcije u aplikaciji, to je živi dnevnik. Korisnici osećaju da ih kompanija izdala, navodeći da se decenije ličnih uspomena sada monetizuju.

„Pet gigabajta je smešno za godine koje smo dokumentovali na Snapchatu“, napisala je Nataša Jonson u oštroj recenziji na Google Play prodavnici. „Ovo deluje potpuno neetično. Zbogom, Snap.“ Slična osećanja dele studenti i mladi koji su kroz aplikaciju čuvali svoje tinejdžerske godine, prijateljstva i važne životne trenutke.

Foto: Shutterstock

Snap se poziva na industrijske standarde

Snap se brani poređenjem sa Apple-om i Google-om, koji takođe naplaćuju dodatni prostor u oblaku. Kompanija nudi i mogućnost da korisnici preuzmu svoje Memories na telefon, ali za one sa desetinama gigabajta podataka to je praktično nepraktično.

Iako Snap ističe da promena utiče samo na mali broj korisnika, priznaje da prelazak sa besplatnog na plaćeni model nije lak. Kompanija tvrdi da će korisnici „videti da vredi“, ali reakcije dugogodišnjih korisnika pokazuju suprotno.

Foto: Shutterstock

Sećanja su više od podataka

Stručnjaci naglašavaju da naplata skladištenja u oblaku nije novost, ali emotivna vrednost ovih fajlova ne može se zanemariti. „Za većinu ljudi, ovo nisu samo fajlovi, to su sentimentalni artefakti“, kaže Met Navara, konsultant za društvene mreže. „Snap je godinama podsticao korisnike da čuvaju sve, a sada menja pravila. Mnogima to deluje kao klasičan ‘mamac i prevara’.“

Mnogi korisnici opisuju svoje Snapchat sadržaje kao nezamenljive, od rođenja i prijateljstava do životnih prekretnica. Neočekivano uvođenje naknada postavilo je pitanje koliko uopšte možemo verovati online platformama sa našim životnim uspomenama.

Foto: Shutterstock, Ilustracija

Rizik od poveravanja komercijalnim platformama

Istraživači upozoravaju da je oslanjanje na komercijalne aplikacije za čuvanje sentimentalnih sadržaja rizično. Dr Tejlor Anabel sa Univerziteta u Utrehtu ističe, „Korisnici poveravaju najvažnije uspomene platformama, očekujući stalni pristup. Kompanije profitiraju od te zavisnosti, ali one nisu čuvari naših života.“

Dok Snap tvrdi da su naknade neophodne da pokriju troškove skladištenja, korisnici poručuju da neke stvari, godine lične istorije i uspomena, ne mogu imati cenu.