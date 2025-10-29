Slušaj vest

Platforma X (nekada Twitter) u potpunosti zatvara poglavlje starog domena twitter.com. U sklopu te tranzicije, korisnici koji koriste fizičke sigurnosne ključeve za dvofaktorsku autentifikaciju (2FA) moraju ih ponovo registrovati do 10. novembra 2025. Ova promena znači da stari ključevi, registrovani pod domenom twitter.com, više neće funkcionisati nakon prelaska sistema na x.com.

Kompanija je saopštila da je reč o tehničkoj, a ne bezbednosnoj promeni. Novi sistem za prijavu na x.com ne prepoznaje kredencijale kreirane za stari domen, pa je neophodno generisati nove podatke kako bi korisnici zadržali pristup svojim nalozima.

Bez ponovne registracije nema pristupa

Korisnici imaju manje od dve nedelje da ažuriraju svoje sigurnosne ključeve. Ako to ne urade do 10. novembra, njihovi nalozi biće privremeno zaključani sve dok ne završe proces ponovne registracije ili ne odaberu drugi 2FA metod. Oni koji žele mogu koristiti iste fizičke ključeve kao ranije, ali ih moraju ponovo registrovati na novom domenu x.com.

Zvanični nalog @Safety poručio je da je ova procedura nužna za sve naloge koji koriste sigurnosne ključeve. Iako to za mnoge deluje kao tehnički detalj, X upozorava da bez ponovne registracije pristup platformi jednostavno neće biti moguć.

Samo hardverski ključevi pogođeni promenom

Prema pojašnjenju kompanije, obaveza ponovne registracije odnosi se isključivo na fizičke sigurnosne ključeve, kao što su YubiKey i drugi uređaji koji koriste standardizovane passkey sisteme. Korisnici koji za 2FA koriste aplikacije poput Google Authenticatora, Authyja ili SMS verifikaciju ne moraju ništa da menjaju.

X je naglasio da promena nije posledica bilo kakvog incidenta, curenja podataka ili napada. Reč je o čisto tehničkom potezu koji prati proces prelaska na novi domen i usklađivanja sistema za autentifikaciju sa novim adresnim prostorom.

Zašto prelazak na x.com menja sve

Migracija sa twitter.com na x.com utiče na način na koji sistem prepoznaje korisničke kredencijale. Svaki sigurnosni ključ registrovan na starom domenu ima digitalni potpis povezan s tom adresom, pa se zbog prelaska mora iznova verifikovati. Drugim rečima, novi domen tretira sve korisničke ključeve kao da dolaze iz spoljnog sistema, što zahteva njihovu ponovnu aktivaciju.

Tehnički posmatrano, ovo je normalan korak prilikom menjanja domena koji sadrži kritične bezbednosne funkcije. Međutim, mnogi korisnici smatraju da prelazak komplikuje pristup platformi i dodaje još jedan sloj neizbežne birokratije.

Kraj Twitter ere i početak „X“ identiteta

Ova odluka simbolično označava kraj jedne internet epohe. Nakon promene imena, logotipa i brenda, X sada menja i najdublje tehničke temelje platforme. U praksi to znači da će i bezbednosni sistemi, koji su ranije bili povezani sa twitter.com, sada biti potpuno integrisani u x.com infrastrukturu.

Za korisnike koji žele zadržati svoj nalog bez prekida, preporuka je jasna: ponovo registrujte sigurnosne ključeve pre 10. novembra. Nakon toga, sve funkcije trebalo bi da rade kao i ranije, samo pod novim, digitalno osveženim identitetom platforme X.