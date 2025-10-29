Slušaj vest

Google Play prodavnica uvodi značajnu promenu u načinu na koji proverava starost svojih korisnika. Više nije dovoljno samo uneti datum rođenja, sistem sada zahteva da se starost stvarno dokaže kako bi se sprečio pristup aplikacijama i sadržajima sa starosnim ograničenjem od strane mlađih korisnika.

Ovaj potez je deo šire strategije kompanije da koristi veštačku inteligenciju za unapređenje sigurnosti svojih servisa. Slična provera starosti već se primenjuje na YouTube-u i Google Search-u, a sada se proširuje i na Play prodavnicu.

Foto: Shutterstock

Kako funkcioniše nova verifikacija

Korisnici mogu da potvrde starost na jedan od tri načina, slanjem dokumenta (pasoš, lična karta ili vozačka dozvola), pravljenjem selfija ili korišćenjem bankovne kartice. Sistem upoređuje podatke kako bi proverio da li osoba zaista ispunjava starosni uslov.

Ako korisnik ne prođe verifikaciju, pristup aplikacijama sa starosnim ograničenjem biće blokiran. Na taj način Google želi da osigura da samo korisnici odgovarajuće starosne grupe mogu koristiti određene sadržaje.

Foto: Shutterstock

Zašto uneta starost više nije dovoljna

Ranije su korisnici mogli sami da unesu datum rođenja prilikom kreiranja naloga, ali to je sada postalo nedovoljno. Sistem više ne uzima u obzir ono što korisnik napiše, verifikacija je obavezna za sadržaje sa starosnim ograničenjem.

Ova promena je posebno važna za roditelje i mlađe korisnike, jer smanjuje rizik od slučajnog ili namernog pristupa sadržajima koji nisu prikladni. Google je ovim potezom pojačao kontrolu nad načinom na koji se aplikacije distribuiraju među različitim starosnim grupama.

Foto: Shutterstock

Dostupnost i testiranje funkcije

Trenutno se funkcija nalazi u beta fazi i dostupna je samo u određenim regionima. Ipak, Srbija je među zemljama gde je moguće testirati novi sistem verifikacije.

Testiranje je jednostavno, verifikacija se može završiti u samo nekoliko trenutaka selfijem ili dokumentom. Nakon toga, korisnik dobija neometan pristup aplikacijama sa starosnim ograničenjem. Link za verifikaciju je dostupan i korisnicima iz Srbije, omogućavajući jednostavnu potvrdu starosti putem selfija ili dokumenta. Nakon završene verifikacije, pristup aplikacijama sa starosnim ograničenjem postaje neometan.

Foto: Shutterstock

Šta ovo znači za korisnike

Nova provera starosti jasno šalje poruku, izmišljene godine više ne prolaze. Korisnici sada moraju da budu spremni da pokažu stvarnu starost kako bi koristili određeni sadržaj.

Za Google, ovo je još jedan korak ka većoj bezbednosti i odgovornijoj upotrebi svojih servisa. Za korisnike, znači jasna pravila i veća kontrola nad sadržajem koji se preuzima sa Play prodavnice.