Amazon je šokirao javnost objavom da će odmah smanjiti svoj korporativni tim za oko 14.000 radnih mesta. Raniji izveštaji najavljivali su čak do 30.000 otpuštanja, ali sada je jasno, ogromna radna snaga kompanije gubi posao gotovo preko noći.

Iako Amazon nije otkrio sva pogođena odeljenja, Bloomberg navodi da su otpuštanja pogodila timove u video igrama, logistici, plaćanjima i cloud computing-u. Ova odluka pokazuje da kompanija ide “na sve ili ništa” u prilagođavanju brzim tehnološkim promenama.

Veštačka inteligencija preuzima kontrolu

Otpuštanja nisu rezultat loših rezultata, već su posledica tehnološke revolucije. Beth Galetti, viša potpredsednica za iskustvo zaposlenih i tehnologiju, opisala je AI kao “najtransformativniju silu od vremena Interneta.”

Amazon veruje da AI omogućava brže inovacije i otvara nova tržišta, ali cena za zaposlene je visoka. Galetti je naglasila da kompanija želi “manje nivoa menadžmenta i veću odgovornost zaposlenih” kako bi se brže prilagođavala tržištu, što znači da mnogi moraju da odu.

Ko je na udaru?

Iako detalji nisu potpuni, Bloomberg navodi da su pogođeni timovi Prime Video, Amazon Web Services, logistike i plaćanja. Nije samo pitanje odeljenja, reč je o stotinama, možda hiljadama života koji se naglo menjaju.

Amazon već godinama vrši manja otpuštanja, ali ovoga puta je broj toliko ogroman da jasno pokazuje koliko brzo tehnologija menja radno mesto. Sindikalizovani skladištari i korporativni radnici sada se nalaze u neizvesnosti kakva ranije nije viđena.

Promene koje pogađaju svakog zaposlenog

Ova serija otpuštanja deo je šireg trenda, Amazon postepeno redefiniše svoju radnu snagu kako bi bila “efikasnija i tehnološki pokretana.” Ali ovo više nije samo poslovna strategija, mnogi zaposleni gube osnovu života zbog revolucije veštačke inteligencije.

S obzirom na to koliko brzo kompanija implementira AI, ovo je signal da niko nije imun, ni visoki menadžeri, ni tehnički timovi, ni niži kadrovi u skladištima. Budućnost radne snage je dramatično drugačija nego što smo mislili.

Pogled u hladnu, AI budućnost

Amazon sada ubrzava tehnološku transformaciju više nego ikada, pripremajući se za svet u kojem AI preuzima ključne uloge u poslovanju. Kompanija tvrdi da je cilj agilnost i inovacija, ali stvarnost za zaposlene je šokantna i neizvesna.

Kako AI nastavlja da menja industrije, Amazon postaje primer ekstremnog pritiska tehnologije na ljudsku radnu snagu. Ovo nije samo priča o jednoj kompaniji, ovo je upozorenje za celu industriju, niko nije siguran dok veštačka inteligencija diktira tempo.