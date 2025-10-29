Slušaj vest

Apple fanovi već nestrpljivo očekuju sledeću generaciju iPhone-a. Rane informacije sugerišu da će iPhone 18 serija doneti značajna unapređenja, uključujući poboljšane kamere, poluprovidni dizajn i prvi Apple-ov preklopni iPhone. Ove promene ukazuju da kompanija cilja na veliki tehnološki iskorak i u hardveru i u estetici.

Prema izveštajima, iPhone 18 Pro Max mogao bi predvoditi seriju sa značajnim dizajnerskim promenama i fokusom na premium funkcije. Cela linija bi mogla biti predstavljena fazno, što je odstupanje od dosadašnje prakse istovremenog lansiranja, omogućavajući kompaniji da najnaprednije modele istakne u prvi plan.

Kamere u centru pažnje

Pro modeli se očekuju sa 48-megapikselnom periskopskom telefoto kamerom sa promenljivim otvorom blende, koja bi trebalo da poboljša fotografisanje u uslovima slabog osvetljenja. Pored toga, sistem sa tri kamere će ostati, ali poluprovidna zadnja maska mogla bi otkriti MagSafe zavojnice, dajući futuristički izgled i naglašavajući pažnju Apple-a na dizajn.

Ove nadogradnje sugerišu da Apple želi da Pro modeli postanu vrhunski uređaji za fotografiju u svojoj liniji. Poboljšanja u hardveru kamera i optimizacija softvera imaju cilj da iPhone održe na čelu tržišta pametnih telefona po kvalitetu fotografija.

Foto: Printscreen

Preklopni iPhone: Apple ulazi u novu dimenziju

Jedna od najuzbudljivijih novina je navodni preklopni iPhone. Očekuje se da debituje zajedno sa iPhone 18 Pro i Pro Max modelima u septembru 2026. godine, što bi bio prvi Apple-ov preklopni telefon, potencijalno menjajući percepciju iPhone linije.

Ovaj model će se pridružiti ostalim, uključujući iPhone 18 Pro, 18 Air i standardne verzije, dok će standardni modeli stići početkom 2027. Fazonirani pristup lansiranju mogao bi pomoći Apple-u da bolje upravlja proizvodnjom i istakne najnaprednije uređaje.

A20 čip donosi novu snagu

U srcu iPhone 18 serije nalaziće se novi A20 čip, izrađen u TSMC-ovoj 2nm tehnologiji. Očekuje se da pruži veću energetsku efikasnost, bolje termalno upravljanje i bržu obradu veštačke inteligencije direktno na uređaju, što predstavlja veliki skok u performansama u odnosu na prethodnike.

Uz naprednu integraciju SoC-a i DRAM-a, A20 čip bi mogao poboljšati sistemsku inteligenciju i omogućiti još efikasnije izvođenje zahtevnih zadataka. Takođe će doprineti boljoj optimizaciji baterije i ukupnim performansama uređaja.

Foto: Reuters

Futuristički dizajn i unapređeni ekrani

iPhone 18 Pro modeli će verovatno imati gotovo bezokvire LTPO OLED ekrane, sa Face ID senzorima integrisanim ispod stakla ili u manjem Dynamic Island elementu. Interno, Apple planira da održi čeličnu parnu komoru za hlađenje kako bi uređaji ostali stabilni i pri zahtevnim zadacima.

Ova unapređenja dizajna, zajedno sa kamerama i moćnim novim čipom, pokazuju fokus na estetiku i performanse. Ako se glasine pokažu tačnim, iPhone 18 serija bi mogla predstavljati najveći tehnološki i dizajnerski iskorak Apple-a u poslednjih deset godina.