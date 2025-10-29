Slušaj vest

Nakon pauze od 25 godina, ime Honda Prelude se vraća u Evropu, što ne znači samo povratak kupea, već i oživljavanje automobila za prave ljubitelje vožnje. Honda ga pozicionira ne samo kao model, već kao simbol performansi i inženjerske zrelosti, ukorenjen u hibridnoj tehnologiji.

Novi model je dizajniran pod konceptom „Unlimited Glide“, automobil koji izaziva osećaj lebdenja, ističući kako su estetika i inženjering spojeni kako bi vožnja bila emotivno iskustvo. Njegove elegantne linije i aerodinamički oblik ne samo da impresioniraju izgledom, već i poboljšavaju stabilnost i upravljivost pri većim brzinama.

1/6 Vidi galeriju Honda Prelude Foto: printscreen YT

Hibridna snaga i stvarni osećaj vožnje

Pod haubom, Prelude koristi Honda e:HEV hibridni sistem, 2,0‑litarski benzinski motor uparen sa dva elektromotora, sa ukupnom snagom od 184 KS. Automobil ubrzava od 0 do 100 km/h za oko 8 sekundi, dok je maksimalna brzina približno 188 km/h.

Za evropsko tržište, Honda je fokusirana na ekonomičnost i emisiju CO₂, čineći ovaj model ne samo sportskim, već i praktičnim, sa kombinovanom emisijom CO₂ od oko 117 g/km i potrošnjom goriva od približno 5,2 l/100 km.

Užitak u vožnji uz S+ Shift

Jedna od ključnih karakteristika je nova Honda tehnologija „S+ Shift“. Ovaj sistem simulira osmostepeni menjač pomoću ručica na volanu i sinhronizacije zvuka i obrtaja motora, čak i u hibridu koji nema tradicionalni menjač sa više stepena prenosa.

Rezultat je glatka i efikasna vožnja savremenog hibrida, uz taktilni i auditivni osećaj vozača koji dodatno pojačava užitak u vožnji, bez kompromisa u efikasnosti. Svaki pritisak na gas ili promenu brzine prati precizna povratna informacija, čineći da vozač zaista oseća svaki trenutak kontakta automobila sa putem.

Šasija i dinamika ozbiljno shvaćeni

Novi Prelude nije samo o hibridnoj tehnologiji, njegova suspenzija i upravljački sistem nasleđuju iskustvo iz Honda performansnih modela. Višestruko-linijska zadnja suspenzija, adaptivni amortizeri i elementi preuzeti iz Civic Type R omogućavaju precizno upravljanje i realan osećaj kontakta sa putem.

Pored toga, karoserija je laganija u odnosu na prethodne e:HEV modele, što smanjuje nenosivu masu i poboljšava agilnost i odziv upravljača. Ova optimizacija težine omogućava preciznije manevrisanje u krivinama i osećaj veće kontrole, čak i pri bržoj vožnji.

Praktična i premium unutrašnjost i bezbednost

Unutrašnjost prima četiri putnika, dok prtljažnik nudi kapacitet od 663 litra, što je retkost za kupee i čini ga zaista upotrebljivim. Kokpit sadrži digitalni displej vozača, ekran osetljiv na dodir sa bežičnim Apple CarPlay i Android Auto, kao i Bose audio sistem sa 8 zvučnika.

Što se tiče bezbednosti, Honda SENSING paket je precizno podešen za sportskiju dinamiku ovog modela, dok adaptivni tempomat i sistemi za održavanje trake pružaju optimalnu zaštitu, bez kompromisa za vožnju punu uzbuđenja.