Savezni regulatori detaljnije ispituju Full Self-Driving (FSD) sistem kompanije Tesla nakon što je kompanija odlučila da ponovo uvede kontroverzni “Mad Max” režim. National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) potvrdila je da je zatražila dodatne informacije od Tesle o načinu funkcionisanja ove funkcije i da li ona podstiče nesigurno ponašanje u vožnji.

Tesla tvrdi da Mad Max profil omogućava “veće brzine i češće promene traka” u odnosu na standardni Hurry režim. NHTSA, međutim, naglašava da, bez obzira na prisustvo automatizovanih funkcija, čovek za volanom i dalje snosi punu odgovornost za bezbednu vožnju i poštovanje saobraćajnih propisa.

Rizični povratak iz 2018. godine

Mad Max režim nije potpuno nov. Tesla ga je prvi put predstavila 2018. godine, pre nego što je FSD bio dostupan, kao funkciju koja je trebala da omogući brže promene traka. Sada, u obnovljenom obliku, brzo je privukao kritike zbog navodnog podsticanja opasnog ponašanja u vožnji.

Prema izveštajima medija poput Electrek-a, unutar 24 sata od ponovnog uvođenja, vozila koja koriste Mad Max režim su prolazila kroz znakove STOP i prekoračivala brzinu za čak 15 mph (24 km/h). Kritičari smatraju da je ponovno uvođenje takve funkcije dok Tesla nalazi pod saveznom istragom znak nepažnje, i prema vremenu i prema bezbednosti.

Tekuća savezna istraga FSD-a

Početkom ovog meseca, NHTSA je otvorila novu istragu Tesla Full Self-Driving sistema nakon prijema više od 50 izveštaja o vozilima koja krše saobraćajne zakone, uključujući i nekoliko saobraćajnih nesreća. Regulatori su naveli da je sistem izazivao “ponašanje vozila koje krši saobraćajne zakone”, uključujući Tesle koje su navodno prolazile kroz crvena svetla i kretale se protiv saobraćaja.

Ovo nije prvi put da FSD dolazi pod nadzor vlasti. Sistem, koji Tesla reklamira kao korak ka autonomnoj vožnji, već dugo je kritikovan zbog testiranja na javnim putevima pre nego što zadovolji stroge bezbednosne standarde. Cilj nove istrage je da se utvrdi da li najnovija softverska ažuriranja, uključujući Mad Max režim, povećavaju rizik.

Vreme i simbolika izazivaju pažnju

Odluka da se ponovo uvede režim nazvan po post-apokaliptičnom svetu gde vlada haos izazvala je pitanja o komunikaciji i prioritetima Tesle. Kritičari ovu odluku nazivaju “drsko rizičnom”, naročito dok kompanija stoji pod obnovljenim regulatornim nadzorom.

Dok Tesla predstavalja ažuriranje kao korak ka naprednijem FSD sistemu, zagovornici bezbednosti tvrde da to odražava kulturu kompanije koja više vrednuje performanse i imidž nego usklađenost i oprez. Za njih, tajming objave naglašava fokus na promociju, a ne na sigurnost.

Nadzor i perspektiva za budućnost

Situaciju dodatno komplikuje činjenica da je ranije ove godine Tesla CEO Ilon Mask kratko vodio Department of Government Efficiency (DOGE), inicijativu Trumpove administracije koja je navodno smanjila broj zaposlenih u NHTSA, uključujući pozicije povezane sa nadzorom autonomnih vozila. Ova smanjenja su izazvala zabrinutost oko toga da li regulatori imaju dovoljno resursa za praćenje brzog razvoja naprednih sistema pomoći u vožnji.

Kako Tesla nastavlja da razvija i promoviše svoje Full Self-Driving mogućnosti, savezna tela deluju odlučno da inovacije ne nadmaše odgovornost. Da li će povratak Mad Max režima biti smela inovacija ili skupa greška, zavisiće od ishoda tekućih istraga.