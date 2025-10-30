Slušaj vest

Nojb (NOYB), vodeća evropska organizacija za zaštitu privatnosti, podnela je krivičnu prijavu protiv Clearview AI, kontroverzne američke kompanije za prepoznavanje lica. Prijava navodi da je kompanija sistematski prikupljala fotografije evropskih građana sa javno dostupnih online izvora bez njihovog pristanka, gradeći ogromnu bazu podataka za identifikaciju lica.

Ovaj potez predstavlja značajan korak u pojačanoj kontroli stranih tehnoloških kompanija koje zaobilaze GDPR propise. Nojb se nada da će krivična prijava naterati rukovodstvo Clearview-a da se suoči sa ozbiljnim posledicama, uključujući i mogućnost krivične odgovornosti ako kroče na tlo EU.

Foto: Shutterstock

Kako funkcioniše tehnologija Clearview AI

Clearview AI koristi veštačku inteligenciju za upoređivanje fotografija ili video snimaka pojedinaca sa svojom bazom podataka, koja uključuje slike sa društvenih mreža i drugih online platformi. Njihove usluge namenjene su agencijama za sprovođenje zakona i privatnim firmama za verifikaciju identiteta.

Kritičari upozoravaju da ova tehnologija predstavlja ozbiljan rizik po privatnost jer omogućava organizacijama praćenje ljudi bez njihovog znanja. Kompanija se više puta suočavala sa optužbama da posluje van okvira zakona EU.

Foto: Shutterstock

Primena GDPR-a i pravni rizici

Prijava ističe da GDPR omogućava krivične sankcije za ozbiljna kršenja, u zavisnosti od nacionalnog zakonodavstva. Austrija, na primer, ima implementirane odredbe koje daju vlastima mogućnost da pokrenu pravne postupke protiv kompanija koje zloupotrebljavaju lične podatke.

Nojb je naglasio obim problema, navodeći da su ugroženi lični podaci milijardi ljudi. „Nadamo se da će javni tužioci preduzeti odlučne mere kada je privatnost miliona ugrožena“, poručili su predstavnici organizacije, ističući hitnost problema.

Foto: Shutterstock

Kazne širom Evrope - ali zaobilaznice ostaju

Od februara 2022. Clearview AI je ukupno kažnjen sa 95,7 miliona evra od strane organa za zaštitu podataka u Grčkoj, Francuskoj, Italiji i Holandiji. Uprkos ovim kaznama, američka kompanija je u velikoj meri izbegla punu primenu GDPR-a, pre svega zato što nema zvaničnog predstavnika u EU.

Suprotno tome, Ujedinjeno Kraljevstvo primenilo je svoju verziju GDPR-a, što je rezultovalo kaznom od 8,6 miliona evra 2022. godine. Ovi slučajevi naglašavaju izazove sa kojima se evropski regulatori suočavaju u odgovornosti stranih tehnoloških firmi, dok se pravni okviri i dalje razvijaju.

Nekretnine na aukciji Foto: Shutterstock

Prepoznavanje lica i debata o privatnosti

Upotreba tehnologija za prepoznavanje lica od strane policijskih i drugih organa izaziva intenzivne debate o privatnosti, nadzoru i mogućim zloupotrebama. Stručnjaci upozoravaju da nekontrolisana upotreba ovih alata može dovesti do sistema masovnog nadzora sposobnog da prati pojedince u velikom obimu.

Slučaj Clearview-a ponovo je pokrenuo javnu raspravu o ravnoteži između tehnoloških inovacija i građanskih prava. Kako regulatori i organizacije za zaštitu privatnosti nastavljaju da izazivaju ove prakse, ishod bi mogao oblikovati način na koji AI alati za identifikaciju lica funkcionišu globalno.