Slušaj vest

Nakon nekoliko mirnih godina, Google je potvrdio da će novi Fitbit uređaji stići 2026. godine. Dok 2025. nije donela velike Fitbit novitete, kompanija se sada priprema da predstavi uređaje koji će nadopuniti novi Fitbit Personal Health Coach sa AI treninzima i personalizovanim planovima.

Godinama su Fitbit uređaji pratili ciklus izdavanja od otprilike dve godine, ali poslednji mainstream Fitbiti, Sense 2, Versa 4 i Inspire serija, objavljeni su 2022. godine, dok je Charge 6 stigao 2023. Pixel Watch 4 bio je jedini veliki fitnes uređaj ove godine, što je ostavilo fanove Fitbita željnima oživljavanja klasične linije.

Foto: Shutterstock

AI treninzi i novi hardver

Novi Fitbit Personal Health Coach obećava AI vođene treninge i prilagođene wellness planove. Međutim, bez novog hardvera, mnogi postojeći Fitbit uređaji ne mogu u potpunosti da iskoriste najnovije senzore, dual-band GPS ili unapređene algoritme Pixel Watch 4.

To čini nadolazeći Fitbit hardver za 2026. godinu posebno zanimljivim. Korisnici bi konačno mogli videti lagane uređaje koji dobijaju funkcije poput automatskog praćenja aktivnosti i vođenih treninga uz duži vek baterije, zaštitni znak tradicionalnih Fitbita koji Pixel Watch još uvek ne dostiže.

1/11 Vidi galeriju Fitbit 2026. Foto: Printscreen Android Central

Mogući renesans Fitbita ili samo trackeri?

Glavno pitanje ostaje: da li će Google oživeti potpuno opremljene Fitbit satove ili će se fokusirati na trackere poput Inspire i Luxe? Google je naglasio da su Pixel Watch pametni satovi u okviru Fitbit portfolija, što sugeriše stratešku podelu između pametnih satova i fitnes trackera.

Ipak, potencijal za nove Sense ili Versa uređaje nije potpuno isključen. Sve zavisi od toga da li Google želi da dopuni Pixel Watch liniju ili da se fokusira na povoljnije uređaje sa dužim trajanjem baterije koji privlače korisnike koji traže jednostavnost.

Foto: Shutterstock

Šta možemo očekivati od Fitbita 2026.

Prethodne izjave Sandeepa Waraicha, starijeg direktora za upravljanje proizvodima u Pixel Wearables, nagoveštavaju da će budući Fitbit uređaji prioritet dati diskretnosti, jednostavnosti korišćenja i dugoj bateriji. Ovo čini Inspire 4, Luxe 2 ili Charge 7 najverovatnijim kandidatima za 2026. godinu.

Iako nema zvanične potvrde za Sense 3 ili Versa 5, strategija Google-a sugeriše da Pixel Watch serija ostaje centar pažnje kada su pametni satovi u pitanju. Ipak, Fitbit uređaji i dalje privlače korisnike na Androidu i iOS-u zahvaljujući preciznom praćenju zdravlja, bateriji koja traje nedelju dana i integraciji sa Google aplikacijama.

Foto: Printscreen Android Central

Hardver u službi AI trenera

Lansiranje Fitbita 2026. godine biće u skladu sa punim uvođenjem Fitbit Personal Health Coach, koji analizira trendove u spavanju, fitnesu i zdravlju kako bi kreirao višenedeljne, personalizovane planove treninga. Premium korisnici, uključujući one sa šestomesečnom probom, moći će da iskoriste AI trenera za optimizaciju dnevnih vežbi.

Novi hardver mogao bi da pruži preciznije praćenje, dodatne senzore i bolji uvid za AI sistem. Google je najavio „uzbudljivu godinu pred nama“, ostavljajući fanove da se pitaju da li će njihov sledeći Fitbit biti minimalistički tracker ili potpuno opremljen fitnes sat, alternativa Pixel Watch-u.