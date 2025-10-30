Slušaj vest

U ponedeljak, Ilon Mask-ov startap xAI predstavio je Grokipedia, AI-pokretanu alternativu crowdsourced enciklopediji Wikipedia. Mask je projekat prvi put najavio u septembru na svojoj platformi X, opisavši ga kao „ogroman napredak u odnosu na Wikipediju“ i pozicionirajući ga kao korak ka širem cilju xAI-a, „razumevanju univerzuma“.

Iako je Mask odložio lansiranje prošle nedelje kako bi „očistio propagandu“, Grokipedia je konačno puštena u rad, iako sa određenim problemima pristupa. Pristup sajtu je u početku bio ograničen, što je ukazalo na tehničke izazove čak i dok platforma pokušava da se takmiči sa enciklopedijom koja postoji više od dve decenije.

Foto: Shutterstock

AI članci kombinuju činjenice i ideološki ton

Stranice na Grokipediji su generisane pomoću AI i uglavnom imitiraju ton Wikipedije, ali sa značajnim razlikama. Nekoliko unosa stavlja akcenat na konzervativne perspektive, kritikuje glavne medije i u nekim slučajevima prenosi istorijske netačnosti.

Na primer, članak o ropstvu u SAD detaljno opisuje „ideološka opravdanja“ za ovu praksu, uključujući istorijski prelazak sa stava da je ropstvo „neophodno zlo“ na stav da je „pozitivno dobro“. Tekst završava kritikovanjem projekta 1619, osporavajući njegovu tvrdnju da je ropstvo bilo centralno za politički, ekonomski i kulturni razvoj nacije.

Foto: Shutterstock

Kontroverzan pristup LGBTQ temama

Pokriće modernih LGBTQ tema na Grokipediji je vrlo selektivno i u nekim slučajevima netačno. Pretraga za „gej brak“ nije dala članak, već je predloženo „gej pornografija“, koja netačno tvrdi da je pornografija pogoršala epidemiju HIV/AIDS-a među gej muškarcima tokom 1980-ih.

Članak o trans osobama koristi termin „transgenderizam“ i opisuje trans žene kao „biološke muškarce“, prikazujući društvene mreže kao mogući „kontagion“ koji doprinosi porastu broja trans osoba. Ove karakterizacije podsećaju na retoriku koja se često nalazi u krajnje desničarskim diskursima, što izaziva pitanja o uredničkoj perspektivi platforme.

Foto: Shutterstock

Medijsko izveštavanje kroz partijski prizmu

Grokipedija ne beži od kritike medijskih organizacija. Članak o medijima naglašava Maskove kritike novinskih i tehnoloških publikacija, prikazujući ih kao „daleko-levačku propagandu“ koja je navodno napustila tehnološko izveštavanje u korist ideoloških narativa. Sajt takođe tvrdi da glavni mediji pokazuju sistemsku levu pristrasnost, posebno u izveštavanju o američkoj politici.

Slično tome, članak o Donaldu Trampu ističe navodnu medijsku pristrasnost tokom federalnog zatvaranja vlade, tvrdeći da je izveštavanje nesrazmerno krivilo republikance uprkos dvoje-partijskoj odgovornosti. Ovi unosi sugerišu da se Grokipedija pozicionira kao korektiv prema onome što smatra levo orijentisanim narativima u tradicionalnim medijima.

Foto: AP/Evan Vucci, screenshot X/elonmusk

Ilon Mask o Donaldu Trampu: Od podrške do oštrih kritika

Ilon Mask i Donald Tramp imaju složen odnos koji je često privlačio pažnju javnosti. Iako su nekada delovali kao saveznici, njihovi stavovi i ličnosti doveli su do brojnih sukoba i javnih prepirki.

Mask je u više navrata kritikovao Trampa, posebno zbog njegovih političkih odluka i ponašanja u javnosti. Njegove izjave često su bile direktne, bez ulepšavanja, što je dodatno naglašavalo napetost između njih dvojice.

„Ovaj ogroman, skandalozan, pun besmislenog trošenja novca kongresni zakon je odvratna gnusoba. Sram vas bilo, svi koji ste za njega glasali, znate da ste pogrešili. Znate.“ „Bez mene, Tramp bi izgubio izbore. Kakva nezahvalnost.“ „Ne mrzim čoveka, ali vreme je da Tramp okači šešir o klin i otplovi u zalazak sunca.“

Foto: Evan Vucci/AP

Detalji i dubina ističu Maskovu perspektivu

Unosi na Grokipediji su posebno dugački i detaljni. Na primer, članak o Ilonu Masku ima skoro 11.000 reči, uključuje više od 300 referenci i sadrži odeljke poput „Kritike regulacije i woke kulture“ i „Zalaganje za multiplanetarni život i rast populacije“. Za poređenje, Maskov članak na Wikipediji ima manje od 8.000 reči.

Platforma takođe nudi predložene pretrage fokusirane na Mask-a, uključujući „Ilon Mask filmografija“ i stranice za razjašnjenje značenja. Za poređenje, pretraga za CEO-a OpenAI-a, Sema Altmana, prikazala je incident iz 2023. kada je privremeno smenjen sa pozicije pre nego što se vratio kao izvršni direktor, a što pokazuje da Grokipedija kombinuje činjenice sa fokusom na javno primetne događaje.