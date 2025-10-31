Slušaj vest

YouTube uvodi revolucionarnu AI funkciju koja menja način na koji gledamo stariji sadržaj. Platforma sada automatski poboljšava rezoluciju video zapisa, pretvarajući SD klipove u kristalno jasne HD, pa čak i 4K verzije. Ova nadogradnja čini da stari video snimci izgledaju sveže i vizuelno impresivno, bez potrebe za manuelnim intervencijama.

Posebno impresivno je to što sistem ne pravi razliku između starih i novih sadržaja. Čak i video zapisi postavljeni pre nekoliko godina mogu sada da dobiju moderan izgled i visoku rezoluciju, pružajući gledateljima iskustvo gledanja koje je ranije bilo nemoguće.

AI upscaling stavlja kreatore u kontrolu

Novi sistem nije samo pasivna nadogradnja, kreatori imaju potpunu kontrolu da li žele da njihovi video snimci budu poboljšani veštačkom inteligencijom. YouTube jasno označava AI-upscaled sadržaj, a gledaoci mogu da se prebacuju na originalnu verziju ukoliko više vole klasičan izgled. Ovakva transparentnost daje i kreatorima i gledaocima slobodu izbora.

Ova funkcija je dostupna na svim platformama, mobilnim uređajima, računaru i TV aplikaciji, pa korisnici mogu da uživaju u oštrijim slikama bez obzira na način gledanja. Pojednostavljeno, gledanje starih omiljenih videa sada je podjednako prijatno kao i gledanje najnovijih sadržaja.

Vizuelna nadogradnja sa manjim greškama

Strani mediji ocenjuju ovu nadogradnju kao najveće vizuelno unapređenje YouTube-a u poslednjih nekoliko godina. AI algoritam rekonstruše piksele, izoštrava ivice i dodaje jasnoću starijim snimcima, stvarajući imerzivnije iskustvo gledanja. Na velikim ekranima razlika je odmah vidljiva.

Ipak, tehnologija još nije savršena. AI ponekad pogrešno tumači slova, oblike ili detalje, što može rezultirati manjim vizuelnim deformacijama. Google trenutno radi na otklanjanju ovih problema kako bi lansiranje funkcije bilo što glađe i preciznije.

Više od AI poboljšanja za TV korisnike

YouTube ne staje samo na AI unapređenju. TV verzija dobila je i druge značajne nadogradnje. Sličice video zapisa sada mogu biti veličine do 50 MB (prethodno 2 MB), što interfejs čini vizuelno privlačnijim. Početna stranica je redizajnirana da bude upečatljivija, a rezultati pretrage sada prioritetno prikazuju kanale sa kojih je pretraga pokrenuta.

Ove promene poboljšavaju navigaciju i otkrivanje sadržaja, čineći YouTube intuitivnijim i vizuelno prijatnijim za korisnike velikih ekrana. Male promene ovde mogu imati veliki uticaj na interakciju gledalaca sa platformom.

Kupovina i interakcija u realnom vremenu

Jedna od najsavremenijih funkcija je opcija interaktivne kupovine. Gledaoci mogu da skeniraju QR kod tokom određenih video zapisa i odmah otvore stranicu proizvoda na svom telefonu. Ova integracija pretvara pasivno gledanje u interaktivno iskustvo.

Kombinovanjem vizuelnog unapređenja i novih alata za angažovanje, YouTube ne samo da revitalizuje stari sadržaj, već i stvara nove načine za kreatore i brendove da povežu publiku. Platforma se razvija u prostor gde gledanje, kupovina i interakcija funkcionišu zajedno.