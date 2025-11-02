Slušaj vest

Upravo zato najnovije istraživanje bavi se pitanjem kroz koju aplikaciju dopisivanje najmanje (i najtransparentnije) otkriva vaše podatke i koja daje najveću kontrolu nad privatnošću.

Iako se poruke poslate preko aplikacije često doživljavaju kao privatni razgovor, stvar nije tako jednostavna. Ne samo da se četovi i podaci mogu koristiti za oglašavanje i treniranje AI modela, već se ponekad dele i sa policijom i obaveštajnim službama. Pored toga, potpuni neznanci ili prevaranti, koji se, na primer, lažno predstavljaju kao vaš šef, mogu vam se direktno obratiti. Napadači takođe koriste tehnike socijalnog inženjeringa kako bi pristupili nalogu i u realnom vremenu čitali sve vaše poruke.

Foto: Shutterstock

Koje aplikacije smanjuju šansu za neželjene događaje – na to pitanje su odgovorali eksperti kompanije Incogni. Uporedili su popularne društvene mreže i aplikacije za razmenu poruka i rangirali ih po nivou privatnosti, od najvišeg ka najnižem. Rezultat je izveštaj Social Media Privacy Ranking 2025. To je opsežna studija koja obuhvata 15 mreža i aplikacija i poredi ih po 18 kriterijuma. Mi se danas fokusiramo na ocene za aplikacije za dopisivanje i direktne komunikacione platforme, birajući samo najpraktičnije kriterijume.

Ukupno rangiranje privatnosti

Počnimo sa konačnim zaključcima Incogni-ja. Sabravši rezultate po svim kriterijumima, dobili su sledeće rangiranje (niži rezultat je bolji):

Discord: 10,23

Telegram: 13,08

Snapchat: 13,39

X (Twitter): 17,04

Facebook Messenger: 22,22

Instagram: 22,41

TikTok: 23,01

WhatsApp: 23,17

Međutim, nemojte žuriti da prebacite razgovore sa WhatsApp-a na Discord. Poređenje i drugih kriterijuma koji su za korisnike važni otkriva drugačiju sliku. Opsežna studija uključila je i neke neobične stavke, poput broja kazni zbog kršenja čuvanja podataka u svim zemljama, broja prošlih proboja i curenja podataka, čitljivosti politike privatnosti, vremena potrebnog da se podaci obrišu nakon zahteva za zatvaranje naloga i slično.

Foto: Jippe Groenendijk / AFP / Profimedia

Ipak, postoje i vrlo praktični kriterijumi: vrste podataka koje prikuplja mobilna aplikacija. Kako je privatnost podešena izvorno. Količina podataka vidljiva onima koji vam nisu prijatelji. Upotreba korisničkih podataka za treniranje AI i mogućnost isključivanja iz tog procesa. Za one koji brinu o prekomernom uključenju države u privatnu korespondenciju, značajna je i ocena odgovora na zahteve vlade za podacima korisnika. Ako saberemo rezultate samo iz ovih praktičnih kategorija, rangiranje se značajno menja:

Telegram: 4,23

Snapchat: 7,72

Discord: 8,14

WhatsApp: 11,93

Facebook Messenger: 13,37



Incogni je kaznio WhatsApp sa 3,4 poena zbog činjenice da se četovi mogu koristiti za treniranje AI i da korisnici ne mogu da se isključe iz toga. Međutim, postoji važna napomena – trenutno se to odnosi samo na korisničke četove sa Meta AI asistentom. Svi ostali razgovori su zaštićeni end-to-end šifrovanjem i ne mogu se koristiti za treniranje.

Privatno po početnim podešavanjima

Aplikacija orijentisana na korisničke interese podesiće sve sigurnosne i privatne opcije na bezbedno i privatno prilikom instalacije. Korisnik onda po potrebi može da smanji nivo privatnosti. Ovo ponašanje najbolje pokazuju Telegram i Snapchat. Podešavanja Discord-a po defaultu su manje privatna, dok su Facebook Messenger i WhatsApp pri dnu liste. Slična je situacija i sa brojem opcija za podešavanje privatnosti. Telegram i Snapchat nude najviše mogućnosti.

telegram vs whatsapp Foto: Shutterstock

Zaštita od stranaca

Smanjivanje količine informacija koje nepoznati ljudi mogu da vide o vama ključno je i za privatnost i za fizičku bezbednost. To ograničava mogućnosti za prevare, spam, uhođenje i zloupotrebu dece.

Najsigurnije naloge po ovom kriterijumu, podjednako, pružaju Telegram i WhatsApp – dele prvo mesto. Facebook Messenger i Snapchat dele drugo mesto, dok je Discord na poslednjem mestu u ovom pogledu.

Saradnja sa vlastima

Telegram ne objavljuje procenat zahteva vlada za ličnim podacima koje odobrava. Ipak, poznato je da taj procenat nije jednak nuli. Kod ostalih platformi, Snapchat najčešće odobrava takve zahteve (82%), Meta usluge vlasima odobravaju uvid u podatke u 78% slučajeva (razlika po usluzi nije objavljena), a Discord nije daleko iza sa 77,4%.

Najmanje su ih odavali X (Twitter) sa 51, LinkedIn sa 53 i Pinterest sa 54%. Za platforme Telegram, Quora i Twitch nema zvaničnih podataka o podeli podataka sa vlastima.

Prikupljanje podataka za oglašavanje i druge svrhe

Svaka platforma prikuplja određenu količinu informacija o korisnicima, njihovom socio-demografskom profilu i preferencijama. Studija razlikuje opšte prikupljanje podataka i podatke koje prikuplja mobilna aplikacija. Za prvo se koristila politika privatnosti; za drugo su korišćeni podaci objavljeni za aplikacije u App Store-u i Google Play-u.

Na osnovu opšteg prikupljanja podataka, lideri s najmanjom količinom prikupljenih podataka su Telegram i WhatsApp. Discord je bio drugi, dok su Snapchat i Facebook Messenger na poslednjim mestima. Kada je reč o prikupljanju podataka od strane mobilne aplikacije, slika je nešto drugačija. Telegram prednjači s velikom razlikom, zatim slede WhatsApp, Discord, Snapchat i na kraju Facebook Messenger.

I, najbezbednija aplikacija za dopisivanje je…?

Među praćenim uslugama, Telegram prikuplja najmanje podataka i nudi najširi spektar opcija privatnosti. Iako Discord prednjači u ukupnom rangiranju zahvaljujući ograničenom prikupljanju podataka i čistom dosijeu po pitanju kazni, on zaostaje u podešavanjima privatnosti i ne postavlja bezbedne opcije izvorno. WhatsApp pruža značajnu zaštitu od nepoznatih osoba i prikuplja relativno malu količinu podataka o korisnicima.

Napominjemo da se rangiranje fokusira na mainstream aplikacije; nišne aplikacije koje snažno favorizuju privatnost nisu uključene – Signal ili Viber, recimo. Za uistinu poverljive razgovore idealno je koristiti neku od tih specijalizovanih privatnih aplikacija.

Takođe, Incogni se nije fokusirao na enkripciju. Među pregledanim aplikacijama, samo WhatsApp podrazumevano nudi end-to-end šifrovanje za sve razgovore. Ovo je ključan faktor, jer Telegram ne garantuje privatnost poruka – četovi po default-u nisu šifrovani od kraja do kraja. To znači da ih je moguće presresti, prisluškivati, iskoristiti za neke potencijalno zlonamerne stvari.

Na kraju, ne zaboravite da se navedeni nivo bezbednosti odnosi samo na zvanične mobilne klijente ovih servisa - aplikacije. Desktop verzije popularnih aplikacija za dopisivanje su znatno ranjivije zbog svoje arhitekture. Što se tiče korišćenja modova ili klijenata trećih strana, najbolje ih je u potpunosti izbegavati. Zlonamerne verzije redovno se distribuiraju i kroz kanale i grupna ćaskanja unutar samih servisa. Naravno, iako se to često smatra nemogućim - čak i putem zvaničnih prodavnica aplikacija kao što je Google Play.

Da biste doneli odluku koja je najbezbednija aplikacija za dopisivanje pogledajte i sve kriterijume istraživanja. Nije sve baš crno-belo, ali je vrlo jasno. Znaćete tačno šta da očekujete od koje aplikacije, a to je odlična osnova za donošenje odluke. Koju aplikaciju ćete vi izabrati?