Dok svet traga za održivijim načinima prevoza, Afrika priprema iznenađenje koje bi moglo da preokrene igru. U trenutku kada tržište električnih vozila globalno eksplodira, procenjuje se da će afrički sektor do 2030. dostići vrednost od neverovatnih 4,2 milijarde dolara. I dok se mnoge zemlje i dalje bore sa visokom cenom električnih automobila, Tunis je pronašao recept kako da ih učini pristupačnim, i to koristeći snagu sunca.

Iz srca severne Afrike dolazi Bako Motors, startap koji menja pravila igre. Njihovi automobili ne samo da troše nula litara goriva, već dobijaju energiju direktno s neba. U svetu u kojem se električna vozila i dalje često oslanjaju na mreže napajane fosilnim gorivima, ovaj tuniški proizvođač pokazuje da prava održivost može biti jednostavna i da može koštati manje od 10.000 evra.

Baterija automobila sada može da se napuni za 10 minuta Foto: Shutterstock

Snaga sunca kao pogon budućnosti

Ideja je jednostavna, ali genijalna: solarni paneli na krovu vozila koji svakodnevno pune baterije. U zemlji koja godišnje ima više od 3.000 sunčanih sati, takav koncept nije samo ekološki već i ekonomski logičan.

„Solarne ćelije nam obezbeđuju više od 50% energetskih potreba“, objašnjava Boubaker Siala, osnivač i direktor Bako Motorsa. „Naš B-Van može dnevno preći 50 kilometara samo zahvaljujući energiji sunca. To znači i do 17.000 kilometara godišnje, potpuno besplatno.“ U zemlji gde svaka kap goriva ima cenu, to nije samo inovacija, to je mala revolucija.

Foto: Shutterstock

Modeli koji dokazuju budućnost

U vreme kada se električni automobili često predstavljaju kao luksuzna roba, Bako Motors nudi dva modela koji ruše taj mit. B-Van, električni kombi za gradske dostave, može poneti do 400 kilograma tereta i prelazi od 100 do 300 kilometara po punjenju. Njegova cena od oko 7.900 evra čini ga najpristupačnijim radnim električnim vozilom u regionu.

Za gradske ulice tu je Bee, simpatičan, kompaktan dvosed koji osvaja minimalizmom i praktičnošću. Sa maksimalnom brzinom od 45 km/h i dometom do 120 kilometara, ovaj mali automobil idealan je za svakodnevne rute, a košta svega 5.800 evra. Dok evropski modeli u istoj klasi prelaze desetine hiljada evra, Bako Motors pokazuje da održivost može imati realnu cenu.

Iz fabrike u Tunisu do ulica cele Afrike

Bako Motors ne donosi samo novu tehnologiju, već i novu industrijsku filozofiju. Više od 40% delova za njihova vozila proizvodi se lokalno, od čelika do litijum-gvožđe-fosfatnih baterija. Time kompanija podstiče lokalnu ekonomiju, otvara nova radna mesta i gradi održiv lanac proizvodnje u samom Tunisu.

„Naš cilj je da Tunis postane centar za proizvodnju električnih vozila u Africi“, kaže Khaled Habaieb, operativni direktor kompanije. On dodaje da se već razvija i treći model, X-Van, namenjen profesionalnim korisnicima i većim logističkim potrebama. Novi automobil bi mogao dodatno da ojača poziciju Tunisa kao tehnološkog lidera na kontinentu.

Foto: Shutterstock

Sunčana revolucija tek počinje

Dok se ostatak sveta bori s visokim cenama i infrastrukturnim izazovima, Tunis pokazuje da budućnost može biti jednostavna, dovoljno je okrenuti pogled ka suncu. Bako Motors ne pokušava da konkuriše Tesli, oni stvaraju sopstvenu kategoriju, pristupačnu i održivu, prilagođenu stvarnim potrebama vozača.

Njihova vozila možda nisu najbrža ni najglamuroznija, ali su dokaz da se prava inovacija ne meri brzinom, već vizijom. Ako se planovi o širenju i izvozu ostvare, afrički kontinent bi uskoro mogao postati dom najpristupačnijih električnih automobila na svetu. A sve je počelo sa jednim suncem i jednom idejom iz Tunisa.