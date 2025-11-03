Odluka koja utiče na sve korisnike

Korisnici Android pametnih satova suočavaju se s velikom promenom: Google je odlučio da njegova popularna Clock aplikacija bude dostupna samo na Pixel Watch uređajima. Svi ostali Wear OS satovi više je neće moći preuzeti sa Play prodavnice, a nova pravila su već stupila na snagu.

Oni koji su aplikaciju već instalirali moći će je koristiti, ali bez budućih ažuriranja i poboljšanja. Pixel Watch korisnici, s druge strane, zadržavaju puni pristup svim funkcijama, uključujući alarm, štopericu i tajmer, koji su mnogima svakodnevno neophodni.

Reakcija korisnika - frustracija i negodovanje

Odmah po objavi, korisnici su izrazili nezadovoljstvo na forumima i društvenim mrežama. Mnogi smatraju da ih Google praktično tera da pređu na Pixel Watch ako žele punu funkcionalnost svojih satova.

Analitičari napominju da ovakvi potezi mogu narušiti poverenje u Wear OS ekosistem. Za korisnike koji su ulagali u druge pametne satove, gubitak pristupa osnovnoj aplikaciji deluje kao značan udarac.

Pixel Watch kao premium ekskluziva

Odluka Google-a dodatno naglašava Pixel Watch kao premium uređaj u Wear OS portfoliju. Ekskluzivitet Clock aplikacije, zajedno sa prethodnim potezom oko Weather aplikacije, jasno signalizira prioritet Pixel liniji.

Iako kompanija tvrdi da većina proizvođača nudi alternativne verzije aplikacija, kritičari kažu da takva praksa smanjuje izbor i fleksibilnost korisnika, što je oduvek bila jedna od prednosti Android ekosistema.

Šta to znači za budućnost Wear OS-a

Ekskluzivnost aplikacija može promeniti percepciju Android satova u očima korisnika. Oni koji traže standardizovane funkcije možda će početi da razmišljaju o prelasku na Pixel Watch, dok ostali ostaju ograničeni u funkcionalnosti.

Ovaj potez može takođe uticati na tržišne strategije drugih proizvođača. Ako Google nastavi s ovakvim ekskluzivnostima, rivalni brendovi mogu ubrzati razvoj sopstvenih ekosistema i aplikacija kako bi ostali konkurentni.

Alternativa je i dalje tu, ali sa ograničenjima

Iako tržište nudi brojne aplikacije trećih proizvođača za alarm, tajmer i štopericu, nijedna ne dolazi sa direktnom integracijom i podrškom koju nudi Google Clock. Za mnoge korisnike, to znači kompromis između poznate funkcionalnosti i ekskluzivnosti Pixel Watch uređaja.

Kompanija ističe da želi da fokusira resurse na Pixel proizvode, ali pitanje ostaje otvoreno: da li će takvi potezi oslabiti reputaciju Wear OS-a kao fleksibilne i otvorene platforme za sve Android satove?