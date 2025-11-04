Slušaj vest

Naučnici iz Južne Koreje napravili su veliki proboj u robotici, razvili su veštački mišić sposoban da podigne gotovo 4.400 puta više od svoje težine. Ova inovacija obećava revoluciju u razvoju humanoidnih robota, egzoskeleta i drugih naprednih tehnologija koje kombinuju snagu i fleksibilnost.

Ključ uspeha ovog mišića je njegova sposobnost da menja krutost prema potrebi. Može biti mekan za pokret i kontrakciju, a zatim se stvrdne kako bi podigao teške terete, prevazilazeći osnovna ograničenja tradicionalnih veštačkih mišića.

Kako funkcioniše super-mišić

Ovaj “visokoperformansni magnetni kompozitni aktuator” sastoji se od polimera i magnetnih mikročestica koje zajedno omogućavaju kontrolisano stezanje i opuštanje. Jedan od polimera može da menja svoj stepen krutosti, dok magnetske čestice omogućavaju precizno upravljanje mišićem.

Dizajn kombinuje hemijske i fizičke mreže koje mu daju dugotrajnu izdržljivost. Kompozit se ponaša fleksibilno kada treba kontrakcija, a kruto kada je potrebna snaga, što omogućava efikasno korišćenje energije i visok radni kapacitet.

Nadljudska snaga u malom pakovanju

Iako teži samo 1,13 grama, novi veštački mišić može podići do pet kilograma. To znači da je njegova nosivost više od 4.000 puta veća od vlastite težine. Za poređenje, ljudski mišić se kontrahuje za oko 40% svoje dužine, dok sintetički mišić može da se istegne za čak 86,4%, što više nego duplo premašuje ljudske mogućnosti.

Takva kombinacija fleksibilnosti i snage omogućava radnu gustinu od 1.150 kilodžula po kubnom metru, gotovo 30 puta više od ljudskog tkiva. Ovi rezultati čine veštački mišić izuzetno pogodnim za aplikacije gde su mala težina i velika snaga ključni.

Testiranje i izdržljivost

Istraživači su novi mišić testirali jednoosnim zateznim testom, merom koja pokazuje koliko sile je potrebno da se materijal istegne do pucanja. Testovi su potvrdili da kompozit zadržava krutost i fleksibilnost čak i pod velikim opterećenjem, što je ključno za primenu u robotici i egzoskeletima.

Takva izdržljivost omogućava da materijal bude pouzdan u raznim scenarijima, od preciznih pokreta humanoidnih robota do težih zadataka u industrijskim aplikacijama.

Perspektive za humanoidne robote i nosive uređaje

Ovaj napredak otvara nove mogućnosti u razvoju mekih robota i nosivih tehnologija. Veštački mišići koji kombinuju snagu, fleksibilnost i lakoću mogli bi u budućnosti da transformišu interakciju čoveka i mašine, omogućavajući prirodnije pokrete i intuitivnije kontrole.

Kako objašnjava profesor Hun Ui Džong, cilj istraživanja nije samo povećanje snage, već stvaranje mašina koje funkcionišu elegantno i efikasno. Ovo otvara vrata za robotiku koja nije samo moćna, već i svestrana i prilagodljiva.