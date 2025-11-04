Slušaj vest

YouTube uvodi program dobrovoljnog odlaska za zaposlene u Sjedinjenim Američkim Državama, nudeći otpremninu onima koji odluče da napuste kompaniju. Ova odluka dolazi u trenutku kada kompanija želi da reorganizuje timove i fokusira se na ključne produktne oblasti.

Zaposleni su primili interni dopis od izvršnog direktora Nila Mohana u kome je objašnjeno kako program funkcioniše. Kompanija je naglasila da nijedno radno mesto neće biti ukinuto u okviru reorganizacije.

Foto: Shutterstock

Reorganizacija ima za cilj efikasnije timove

Kao deo promena, YouTube deli svoje produktne timove u tri odvojene grupe, koje sve direktno izveštavaju Mohanu. Nova struktura ima za cilj jasniju odgovornost i brži razvoj proizvoda.

Svaki tim će imati specifičan fokus, kako bi se napori bolje uskladili sa potrebama korisnika i kreatora. Reorganizacija pokazuje strategiju YouTube-a da se brzo prilagođava dinamičnom digitalnom tržištu.

Foto: Shutterstock

Tim za pretplatničke proizvode dobija poseban fokus

Tim za pretplatničke proizvode baviće se uslugama kao što su YouTube Music, YouTube Premium i OTT ponude. Cilj je poboljšanje iskustva pretplatnika i rast prihoda od plaćenih proizvoda.

Dodeljivanjem posebnog tima ovim uslugama, YouTube pokazuje koliko su važne ponavljajuće prihode i stvara konzistentniju strategiju za svoje pretplatničke proizvode. Ovaj fokus takođe omogućava brže unapređenje funkcionalnosti i bolje iskustvo za pretplatnike.

Foto: Shutterstock

Unapređenje iskustva gledalaca

Tim za proizvode za gledaoce fokusiraće se na unapređenje glavne YouTube aplikacije, kao i YouTube Kids, Learning i inicijativa za Trust & Safety. Cilj je da platforma bude sigurnija, privlačnija i jednostavnija za korišćenje.

Ovaj tim će takođe raditi na povratnim informacijama korisnika, osiguravajući da iskustvo gledalaca ostane prioritet u razvoju platforme. Pored toga, fokusiraće se na implementaciju novih funkcija koje čine platformu sigurnijom i pristupačnijom za sve uzraste.

Foto: Shutterstock

Podrška kreatorima i rast zajednice

Tim za kreatore i zajednicu fokusiraće se na pružanje podrške kreatorima i jačanje angažovane zajednice. To uključuje alate, resurse i funkcionalnosti koje pomažu kreatorima i olakšavaju saradnju.

Naglasak YouTube-a na kreatorima pokazuje koliko su oni važni za rast platforme. Ulaganjem u podršku kreatorima, kompanija potvrđuje svoju posvećenost ljudima koji pokreću njen ekosistem.