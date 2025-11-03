Slušaj vest

Meta je odlučno odbacila tvrdnje kompanije za odrasle Strike 3 Holdings da je koristila piraterijski sadržaj za treniranje svojih AI sistema. Tužba je tvrdila da su Meta korporativne IP adrese korišćene za preuzimanje hiljada filmova za odrasle putem BitTorrenta. Meta je slučaj opisala kao „neosnovan“ i naglasila da njena politika zabranjuje generisanje sadržaja za odrasle.

Kompanija je istakla da tužba počiva više na spekulacijama nego na činjenicama. Meta je zatražila od američkog okružnog suda da odbaci slučaj, navodeći da Strike 3 nije dostavio konkretne dokaze da je Meta trenirala AI modele na snimcima ili slikama za odrasle, bilo namerno ili slučajno.

Foto: Shutterstock

Tvrde da je Meta koristila nagrađivane filmove

Strike 3 Holdings je naveo da je Meta navodno preuzela najmanje 2.396 njihovih filmova za odrasle radi treniranja AI modela, uključujući Meta Movie Gen i LLaMA. Studio je opisao svoj sadržaj kao „nagrađivan“ i „kritički hvaljen“, sugerišući da bi njegova upotreba predstavljala ozbiljno kršenje autorskih prava.

Kompanija Strike 3 ima istoriju podnošenja velikog broja tužbi, koje kritičari često ocenjuju kao agresivne ili ekstenzivne. Meta je, sa svoje strane, osporila valjanost ovih tvrdnji, nazivajući ih pokušajem da se spekulacije povežu sa pravnim posledicama bez dovoljne podrške činjenicama.

Foto: Shutterstock

Meta pripisuje preuzimanja ličnoj upotrebi

U svojoj odbrani, Meta je naglasila da su izvođači, posetioci ili zaposleni mogli koristiti kompanijsku mrežu za lične aktivnosti tokom godina. Kompanija je tvrdila da bi bilo nepraktično i invazivno odgovarati za svaki fajl preuzet na globalnoj mreži.

Meta je takođe istakla da njeni uslovi korišćenja izričito zabranjuju generisanje sadržaja za odrasle. Ovo direktno osporava tvrdnju Strike 3 da bi sadržaj za odrasle mogao biti namerno korišćen za treniranje Meta AI sistema, što dodatno potvrđuje Meta-in stav da su optužbe neosnovane.

Foto: Shutterstock

Sporovi oko autorskih prava u AI

Ova tužba je deo sve većeg broja pravnih izazova upućenih AI kompanijama zbog korišćenja zaštićenih materijala za treniranje modela. Autori i kreatori sadržaja u SAD i Francuskoj su ciljali Meta, tvrdeći da je kompanija koristila njihov rad bez dozvole kako bi trenirala modele velikih jezičkih sistema.

Ovi slučajevi naglašavaju sve veće tenzije između razvoja AI i zakona o autorskim pravima. Oni ukazuju na složenost balansiranja tehnološkog napretka i prava intelektualne svojine, što predstavlja izazov za velike tehnološke kompanije širom sveta.

Meta se suočava sa dodatnom kritikom oko AI i sadržaja

Pored pravnih sporova, Meta se suočila i sa javnom kritikom zbog pojave neprimerenih AI generisanih chat botova na platformama poput Instagrama. Korisnici su prijavljivali susrete sa botovima pod imenima poput „Russian Girl“ i „Step Mom“, što je izazvalo zabrinutost oko moderacije sadržaja i odgovornog korišćenja AI.

Iako su ovi incidenti odvojeni od slučaja Strike 3, oni doprinose širem razgovoru o etičkim i praktičnim izazovima sa kojima se Meta suočava u upravljanju AI sadržajem. Kompanija i dalje brani svoje prakse dok se istovremeno suočava sa sve većom kontrolom regulatora i korisnika.