Kina je zvanično odobrila plan prenosa vlasništva popularne aplikacije TikTok, potvrdio je američki ministar finansija Skot Besent. Odluka dolazi nakon višemesečnih pregovora i označava veliki korak ka rešavanju napetosti između dve zemlje u vezi sa digitalnom bezbednošću i vlasništvom nad aplikacijom.

Besent je izjavio da očekuje da će proces prenosa vlasništva teći u narednim nedeljama i mesecima, te da bi konačno rešenje moglo biti postignuto uskoro. Ova odluka dolazi nakon sastanka američkog predsednika Donalda Trampa sa kineskim liderom Si Đinpingom, održanog u Kuala Lumpuru.

TikTok pod pritiskom zakona

TikTok, koji je u vlasništvu kineske kompanije ByteDance, već više od 18 meseci nalazi se pod strogim američkim nadzorom. Kongres je 2024. godine doneo zakon koji nalaže kineskim vlasnicima da prodaju aplikaciju do januara 2025., u pokušaju da se reše pitanja nacionalne bezbednosti.

Aplikaciju svakodnevno koristi više od 170 miliona Amerikanaca, što je čini centralnim pitanjem u političkoj debati o kineskom uticaju u američkom digitalnom prostoru. Odluka o prodaji ima direktan uticaj na budućnost platforme i njenu sposobnost da posluje u SAD.

Trampova izvršna uredba i nacionalna bezbednost

Predsednik Donald Tramp je 25. septembra potpisao izvršnu uredbu kojom je omogućio prodaju TikToka američkim i globalnim investitorima. Uredba potvrđuje da plan prenosa vlasništva zadovoljava zahteve nacionalne bezbednosti, dok istovremeno daje 120 dana za završetak procesa.

Pored toga, Tramp je odložio sprovođenje zakona do 20. januara, omogućavajući više vremena za finalizaciju pregovora i postizanje sporazuma između američkih i kineskih strana. Ova uredba jasno stavlja naglasak na američku kontrolu nad platformom.

Struktura novog vlasništva TikToka

Prema sporazumu, ByteDance će zadržati manje od 20% udela u TikToku i pravo da imenuje jednog člana od sedam u novom upravnom odboru. Preostalih šest mesta pripadaće američkim investitorima, čime će SAD imati većinski kontrolni udeo.

Ova struktura osigurava da ključne odluke i strateški pravac aplikacije ostaju pod američkom kontrolom, dok ByteDance i dalje ima manji, ali simboličan udeo u upravljanju platformom.

Prekretnica za globalni fenomen

Prekretnica za globalni fenomen

TikTok je postao kulturni fenomen širom sveta, ali njegova budućnost u SAD do sada je bila neizvesna. Konačno odobrenje Kine označava prekretnicu koja može stabilizovati poslovanje aplikacije i omogućiti investitorima da planiraju dugoročne strategije.

Iako platforma i dalje ostaje u centru političkih i regulatornih debata, novi sporazum predstavlja prvi ozbiljan korak ka postizanju stabilnog rešenja. Amerikanci i globalni investitori sada imaju jasnu strukturu vlasništva i kontrolu nad TikTokom, što može oblikovati budućnost digitalne industrije u SAD.