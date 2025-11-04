Slušaj vest

Direktor OpenAI-ja Sem Altman odgovorio je Ilonu Masku nakon što ga je šef Tesle optužio da je „ukrao neprofitnu organizaciju“. Spor se odnosi na transformaciju OpenAI-ja iz neprofitne organizacije u korporaciju od javnog interesa (Public Benefit Corporation, PBC), potez za koji Mask tvrdi da je izdao prvobitnu misiju kompanije.

Altman je, međutim, istakao da je Mask imao sopstvene ambicije u vezi sa OpenAI-jem, tvrdeći da je želeo da Tesla preuzme kompaniju u potpunosti. Prema Altmanovim rečima, Mask je tada rekao da OpenAI ima „0% šanse“ za uspeh, izjava koja danas zvuči ironično s obzirom na uticaj koji OpenAI ima u svetu veštačke inteligencije.

„Želeo si da Tesla preuzme OpenAI“

U objavi na mreži X, Altman je napisao: „Pomogao sam da se projekat koji si ostavio da umre pretvori u ono što bi mogla biti najveća neprofitna organizacija ikada. I ti znaš da je struktura kakvu OpenAI sada ima neophodna da bi se to ostvarilo.“

On je dodao da Maskova početna vizija uopšte nije uključivala zadržavanje neprofitnog statusa. „Takođe si želeo da Tesla preuzme OpenAI, bez ikakve neprofitne strukture. I rekao si da nemamo nikakve šanse za uspeh. Sada ti imaš sjajnu AI kompaniju, a i mi takođe. Zar ne možemo jednostavno da nastavimo dalje?“ zaključio je Altman.

Spor započet oko povraćaja novca za Teslin Roadster

Najnovija razmena između dvojice tehnoloških lidera počela je, iznenađujuće, oko automobila. Altman je objavio snimak ekrana svoje porudžbine za Teslin Roadster iz 2017. godine, tvrdeći da nikada nije dobio odgovor na zahtev za otkazivanje porudžbine i povraćaj depozita od 50.000 dolara.

Mask je brzo reagovao, navodeći da je povraćaj obavljen u roku od 24 sata. On je odbacio Altmanove tvrdnje i optužio ga za širenje dezinformacija, čime je dodatno rasplamsao već napetu prepirku između njih dvojice.

Maskov fokus na novi prototip Roadstera

Usred prepirke, Ilon Mask je iskoristio priliku da promoviše dugo očekivani Teslin Roadster tokom gostovanja u emisiji The Joe Rogan Experience. On je izjavio da kompanija planira da prikaže prototip kasnije ove godine i obećao da će demonstracija biti nezaboravna.

„Jedna stvar koju mogu da garantujem jeste da će ovaj prikaz proizvoda biti nezaboravan,“ rekao je Mask. „Bilo da bude dobar ili loš, biće nezaboravan.“ Njegove izjave pokazale su da Tesla i dalje ostaje fokusiran na inovacije, čak i dok sukob sa Altmanom privlači pažnju javnosti.

Od saradnika do rivala

Ilon Mask je 2015. godine zajedno sa Semom Altmanom, Gregom Brokmanom i drugima osnovao OpenAI sa ciljem da se suprotstavi sve većoj dominaciji Gugla u oblasti veštačke inteligencije. Ipak, neslaganj a oko pravca razvoja i načina upravljanja dovela su do Maskovog odlaska iz organizacije 2018. godine.

Mask je nekoliko godina bio tih u vezi sa OpenAI-jem, sve do lansiranja ChatGPT-a krajem 2022. godine. Od tada često optužuje kompaniju da je napustila svoju misiju razvoja AI tehnologije u korist čovečanstva i da sada teži maksimalnom profitu. Njegove česte kritike, uključujući i tužbe protiv OpenAI-ja i kompanije Apple, pokazuju da je sukob između dvojice pionira veštačke inteligencije daleko od završenog.