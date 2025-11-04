Slušaj vest

Zaboravite sve što ste mislili o električnim automobilima, u Beograd je stigao model koji menja priču. Avantier Commuter, skroman na prvi pogled, ali revolucionaran po učinku, pojavio se u TC Galeriji i odmah privukao pažnju posetilaca. U vremenu kada gradske gužve i cene goriva postaju sve veći teret, ovaj mali, štedljiv elektromobil izgleda kao da je skrojen po meri srpskih vozača.

Dok luksuzni modeli na Galeriji Automobila Srbije 2025 privlače pažnju ciframa koje izazivaju vrtoglavicu, Avantier Commuter nudi nešto mnogo važnije, realnu mogućnost da električni pogon postane svakodnevica prosečnog građanina. I to za manje od 15.000 evra, nakon subvencija države.

Savez koji donosi promene

Iza ovog modela stoji Cenntro Electric Group, međunarodna kompanija koja je poslednjih godina postala prepoznatljiva po pristupačnim i pouzdanim gradskim vozilima. U Srbiji distribuciju vodi Gama Elektrocentar, koji je prepoznao potencijal tržišta u kojem sve više vozača traži ekonomičnu i ekološku alternativu.

Njihova misija je jednostavna, ponuditi rešenje za one kojima su do sada električni automobili delovali kao nedostižan luksuz. Uz cenu od 14.900 evra, servisnu mrežu i rezervne delove dostupne u zemlji, Avantier Commuter postaje više od automobila, postaje prvi realan korak Srbije ka održivoj mobilnosti.

Performanse koje prkose predrasudama

Kada čujete da automobil vredi ispod 15.000 evra, ne očekujete mnogo. Međutim, Avantier Commuter nudi performanse koje lako ruše predrasude. Njegov elektromotor od 50 kW (68 KS) i baterija od 32 kWh omogućavaju domet do 510 kilometara po WLTP standardu, brojku koja iznenađuje i mnogo skuplje rivale.

Čak i tokom hladnijih meseci, kada se domet smanji, ostaje više nego dovoljno za svakodnevne relacije po Beogradu, Novom Sadu, Nišu ili Subotici. Punjenje je jednako jednostavno, preko obične kućne utičnice baterija se puni za devet sati, dok brzo DC punjenje omogućava dopunu od 30 do 80 odsto za samo pola sata, taman koliko traje jutarnja kafa i kratka pauza.

Vožnja koja prija - tišina, stabilnost i sigurnost

Avantier Commuter nije samo ekonomičan, već i iznenađujuće prijatan za vožnju. Sa težinom od svega 1.030 kilograma i maksimalnom brzinom od 110 km/h, lako se snalazi u gradskim gužvama, ali i na otvorenom putu. Vožnja je stabilna, tiha i potpuno bez stresa, upravo ono što nedostaje svakodnevnim putovanjima po pretrpanim srpskim saobraćajnicama.

Bezbednost nije zapostavljena. Automobil je opremljen prednjim i bočnim vazdušnim jastucima, ABS i ESC sistemima, kao i 360-stepenom kamerom, koja olakšava parkiranje u tesnim ulicama centra Beograda ili Novog Sada. Tri režima vožnje, Eco, Comfort i Sport, omogućavaju da birate između maksimalne uštede i dinamičnijeg osećaja za volanom.

Unutrašnjost po meri svakodnevnog vozača

Kabina Avantier Commutera jednostavna je, ali promišljeno uređena. U središtu se nalazi 10,1-inčni ekran osetljiv na dodir, koji objedinjuje sve, od klime do Bluetooth povezivanja i prikaza potrošnje energije. Prostor je organizovan tako da četiri putnika imaju dovoljno komfora, a dizajn je moderan bez nepotrebnih detalja.

Uz multifunkcionalni volan, automatsku klimu, USB portove i elektronsku ručnu kočnicu, ovaj automobil pokazuje da i pristupačni modeli mogu biti tehnološki savremeni. Nema luksuza na pretek, ali ima sve što je potrebno za prijatnu i praktičnu svakodnevicu u gradu.

Pouzdanost i podrška u Srbiji

Mnogi se pitaju, šta kada zatreba servis ili deo? Gama Elektrocentar odgovara da postoji ovlašćeni servis i stalna zaliha najvažnijih delova, pa se i veći kvarovi rešavaju za svega nekoliko dana. Jedan primer iz prakse pokazuje da je popravka oštećenih vrata i krila trajala samo tri dana.

Kupce dodatno ohrabruje garancija od pet godina ili 100.000 kilometara, što pokazuje da proizvođač veruje u kvalitet svog vozila. Interesovanje na Galeriji Automobila Srbije 2025 to potvrđuje, Avantier Commuter je postao jedno od najfotografisanijih i najkomentarisnijih vozila na izložbi. Srbija, čini se, dobija svoj prvi istinski narodni električni automobil.