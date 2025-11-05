Slušaj vest

YouTube se ponovo našao u centru pažnje zbog uklanjanja tehničkih snimaka koji su do sada bili potpuno uobičajeni. Ovoga puta na meti su video tutorijali koji objašnjavaju kako instalirati Windows 11 na računar koji ne ispunjava sve zvanične hardverske zahteve. Platforma ih sada klasifikuje kao “opasne” i “nelegalne”, što je izazvalo lavinu reakcija u IT zajednici.

Uklanjanje ovakvih snimaka pokrenulo je ozbiljno pitanje o granicama između bezbednosti korisnika i slobode tehnološkog obrazovanja. Mnogi smatraju da YouTube preteruje, jer tutorijali ovog tipa već godinama pomažu korisnicima da bolje razumeju svoje uređaje, bez ikakvih posledica po bezbednost.

Foto: Shutterstock

Brisanje snimka bez objašnjenja

Ceo incident započeo je na kanalu CyberCPU Tech, čiji autor Rič redovno objavljuje edukativne vodiče o računarima. On je podelio video u kojem pokazuje kako instalirati Windows 11 koristeći lokalni nalog, dakle bez potrebe za povezivanjem sa Microsoft nalogom. Snimak je ubrzo uklonjen, a YouTube nije ponudio konkretno objašnjenje.

Rič je isprva pretpostavio da je reč o grešci algoritma koji automatski označava sumnjiv sadržaj. Međutim, stvari su se pogoršale kada je njegov sledeći video, koji je objašnjavao kako zaobići hardverske prepreke prilikom instalacije, takođe uklonjen. Ovaj put uz zvanično upozorenje.

YouTube tvrdi: “Opasan ili štetan sadržaj”

Prema saopštenju koje je kreator primio, YouTube smatra da tutorijali o instalaciji Windowsa 11 predstavljaju “štetan ili opasan sadržaj”. U poruci je navedeno da takvi snimci mogu “podstaći opasno ili ilegalno ponašanje koje bi moglo izazvati povrede ili smrt”. Ova formulacija šokirala je zajednicu, jer se odnosi na temu koja teško da može ugroziti bilo koga.

YouTube ovakve klasifikacije obično primenjuje na video snimke koji promovišu opasne eksperimente ili ilegalne aktivnosti. U ovom slučaju, međutim, kreator je samo demonstrirao softversku instalaciju, što mnogi smatraju preteranom reakcijom algoritma ili tumačenjem koje nije u skladu sa kontekstom.

Foto: Shutterstock

“Kako instalacija može biti opasna?”

Rič je u izjavi naveo da mu nije jasno kako bi instalacija operativnog sistema mogla predstavljati pretnju. “Ako je instaliranje Windowsa opasno, onda nešto ozbiljno nije u redu sa Microsoftom”, komentarisao je uz dozu ironije. On je dodao da će, zbog nejasnih pravila, ubuduće izbegavati slične tutorijale.

Iako neki sumnjaju da bi Microsoft mogao imati uticaj na uklanjanje ovakvih sadržaja, ta teorija nema potvrdu. Microsoft već duže vreme ne reaguje strogo na neautorizovane instalacije Windowsa, pa je mnogo verovatnije da je u pitanju interni sistem YouTube-a koji automatski sprovodi politiku o bezbednosti.

Foto: Shutterstock

Strah među IT kreatorima i posledice po zajednicu

Ovaj incident otvorio je širu raspravu među tehnološkim YouTuberima. Mnogi strahuju da bi ovakav presedan mogao obeshrabriti edukativne kanale koji korisnicima nude korisne vodiče i tehnička objašnjenja. Ako se tutorijali o operativnim sistemima tretiraju kao “rizični”, postavlja se pitanje, šta je sledeće?

Zajednica smatra da bi YouTube morao jasnije da razlikuje zlonamerne sadržaje od onih koji imaju isključivo edukativnu svrhu. Tehnička edukacija je srž mnogih kanala, a uklanjanje takvih videa moglo bi dovesti do osiromašenja digitalnog znanja i smanjenja poverenja u platformu.

Foto: Shutterstock

Cenzura ili zaštita korisnika?

Incident sa Windows 11 tutorijalima ponovo je otvorio staru dilemu, gde završava bezbednost a počinje cenzura? Dok YouTube tvrdi da je cilj zaštita korisnika, mnogi u zajednici smatraju da platforma gubi dodir sa realnošću kada ovakve snimke svrstava u “opasne”.

Ričev slučaj postao je simbol šireg problema: nejasna pravila, automatske zabrane i strah kreatora da će svaki sledeći video biti uklonjen bez razloga. Ako YouTube želi da ostane dom za tehnološku edukaciju, moraće da pronađe balans između sigurnosti i slobode učenja.