Pazite kome verujete: WhatsApp prevara širi se munjevitom brzinom!
Nova prevara koja cilja korisnike WhatsApp-a zahvatila je Evropu. Poruke koje traže od primaoca da glasa za dete u nekom takmičenju, često predstavljene kao da stižu od prijatelja ili poznanika, nisu bezopasni zahtevi – one su deo sofisticovane fišing kampanje. Kada korisnik klikne na link, njegov nalog može biti preuzet u sekundi.
Ova prevara se širi veoma brzo. Napadači koriste kompromitovane naloge da šalju iste poruke svim kontaktima žrtve, stvarajući lančanu reakciju. Hiljade korisnika su već pogođene, pa je svest i oprez apsolutno neophodan.
Poruka koja izgleda bezazleno
Poruka deluje bezopasno, često tražeći jednostavan čin dobrote, kao što je glasanje za dete na konkursu ili stipendiji. Tekst je emotivan i lako motiviše korisnike da kliknu bez razmišljanja.
Klikom na link korisnik se preusmerava na stranicu koja deluje legitimno, ali je zapravo zamka. Na stranici se traži broj telefona i WhatsApp verifikacioni kod, što odmah daje napadačima kontrolu nad nalogom.
Kako prevara funkcioniše: Korak po korak
Kada žrtva unese tražene podatke, njen WhatsApp nalog je praktično preuzet. Napadači potom zaključavaju korisnika i počinju da šalju iste poruke svim njegovim kontaktima, koristeći nalog žrtve kao sredstvo za dalje širenje prevare.
Lažne stranice često izgledaju vizuelno uverljivo, sa grafikom i brojačima glasova koji ih čine autentičnim. Napadači koriste stotine različitih domena i linkova kako bi izbegli detekciju i povećali broj potencijalnih žrtava.
Ko je najviše ugrožen
Iako je svaki korisnik WhatsApp-a potencijalna meta, osobe koje lako veruju porukama od poznatih kontakata najčešće padaju na ovu prevaru. Prevara koristi empatiju i hitnost, zbog čega je teško odmah prepoznati opasnost, čak i za tehnički pismene korisnike.
Starije osobe su posebno ranjive, ali nijedna demografska grupa nije potpuno zaštićena. Kombinacija socijalnog inženjeringa i realističnih fišing stranica znači da bilo ko može nenamerno predati svoje podatke napadačima.
Zaštitite se pre nego što bude kasno
Nikada ne delite svoj WhatsApp verifikacioni kod, bez obzira ko ga traži. Čak i ako poruka dolazi od prijatelja ili člana porodice, kod treba ostati poverljiv. Ako dobijete sumnjivu poruku, odmah je obrišite i prijavite kroz aplikaciju.
Ako je vaš nalog već kompromitovan, zatražite novi verifikacioni kod i kontaktirajte WhatsApp podršku kako biste povratili kontrolu. Obavestite svoje kontakte o napadu kako i oni ne bi postali žrtve. Budnost i oprez su najbolja zaštita od ove brzo šireće prevare.
