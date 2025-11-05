Slušaj vest

Nova prevara koja cilja korisnike WhatsApp-a zahvatila je Evropu. Poruke koje traže od primaoca da glasa za dete u nekom takmičenju, često predstavljene kao da stižu od prijatelja ili poznanika, nisu bezopasni zahtevi – one su deo sofisticovane fišing kampanje. Kada korisnik klikne na link, njegov nalog može biti preuzet u sekundi.

Ova prevara se širi veoma brzo. Napadači koriste kompromitovane naloge da šalju iste poruke svim kontaktima žrtve, stvarajući lančanu reakciju. Hiljade korisnika su već pogođene, pa je svest i oprez apsolutno neophodan.

Foto: Shutterstock

Poruka koja izgleda bezazleno

Poruka deluje bezopasno, često tražeći jednostavan čin dobrote, kao što je glasanje za dete na konkursu ili stipendiji. Tekst je emotivan i lako motiviše korisnike da kliknu bez razmišljanja.

Klikom na link korisnik se preusmerava na stranicu koja deluje legitimno, ali je zapravo zamka. Na stranici se traži broj telefona i WhatsApp verifikacioni kod, što odmah daje napadačima kontrolu nad nalogom.

Foto: Shutterstock

Kako prevara funkcioniše: Korak po korak

Kada žrtva unese tražene podatke, njen WhatsApp nalog je praktično preuzet. Napadači potom zaključavaju korisnika i počinju da šalju iste poruke svim njegovim kontaktima, koristeći nalog žrtve kao sredstvo za dalje širenje prevare.

Lažne stranice često izgledaju vizuelno uverljivo, sa grafikom i brojačima glasova koji ih čine autentičnim. Napadači koriste stotine različitih domena i linkova kako bi izbegli detekciju i povećali broj potencijalnih žrtava.

Foto: Shutterstock

Ko je najviše ugrožen

Iako je svaki korisnik WhatsApp-a potencijalna meta, osobe koje lako veruju porukama od poznatih kontakata najčešće padaju na ovu prevaru. Prevara koristi empatiju i hitnost, zbog čega je teško odmah prepoznati opasnost, čak i za tehnički pismene korisnike.

Starije osobe su posebno ranjive, ali nijedna demografska grupa nije potpuno zaštićena. Kombinacija socijalnog inženjeringa i realističnih fišing stranica znači da bilo ko može nenamerno predati svoje podatke napadačima.

Foto: Shutterstock

Zaštitite se pre nego što bude kasno

Nikada ne delite svoj WhatsApp verifikacioni kod, bez obzira ko ga traži. Čak i ako poruka dolazi od prijatelja ili člana porodice, kod treba ostati poverljiv. Ako dobijete sumnjivu poruku, odmah je obrišite i prijavite kroz aplikaciju.

Ako je vaš nalog već kompromitovan, zatražite novi verifikacioni kod i kontaktirajte WhatsApp podršku kako biste povratili kontrolu. Obavestite svoje kontakte o napadu kako i oni ne bi postali žrtve. Budnost i oprez su najbolja zaštita od ove brzo šireće prevare.