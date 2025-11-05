Slušaj vest

Nova era urbane mobilnosti možda je bliža nego što mislimo. Na Sajmu automobila u Šangaju 2025. godine, kineski proizvođač GAC Group, kroz svoj brend Aion, predstavio je GOVE, futurističko električno eVTOL vozilo koje kombinuje automobil i modul za letenje u jedno. GOVE obećava besprekornu tranziciju sa vožnje na zemljanom putu na letenje, naglašavajući kinesku ambiciju da predvodi u oblasti pametne mobilnosti i urbane avijacije.

1/16 Vidi galeriju GOVE - hibrid automobila i helikoptera Foto: printscreen YT

Kombinacija automobila i helikoptera

GOVE je dizajniran kao vozilo sa dvostrukom funkcijom koje može da se kreće i po putevima i u vazduhu. Njegova modularna arhitektura odvaja vozilo od modula za letenje, što omogućava vožnju kao običan automobil i vertikalno uzletanje kada je potrebno.

Ključne karakteristike uključuju:

Potpuno električni pogon

Aerodinamičke mehanizme za podizanje u vazduh

Pametne sisteme stabilizacije za kontrolu prilikom prelaska sa vožnje na letenje

Ovaj dizajn deo je rastućeg trenda u urbanim mobilnim rešenjima, kombinujući efikasnost, brzinu i svestranost. Demonstracije GAC-a pokazale su da modul za letenje uspešno može da se odvoji i poleti sa šasije automobila, pružajući uvid u praktične leteće automobile u bliskoj budućnosti.

Kineski napredak u urbanoj avijaciji

Kineski strateški fokus na tehnologiju i inovacije očigledan je u konceptima poput GOVE-a. Kompanije kao GAC ulažu značajna sredstva u eVTOL tehnologiju, sa ciljem da je integrišu u svakodnevni gradski transport do 2028. godine.

Prednosti urbane avijacije uključuju:

Smanjenje saobraćajnih gužvi prelaskom kratkih relacija u vazduh

Manji uticaj na životnu sredinu zahvaljujući električnom pogonu

Potencijal za redefinisanje „last-mile” transporta u gustim urbanim sredinama

Sa regulatornim odobrenjima i test programima koji su već u toku, Kina se pozicionira kao lider u nisko-altitudnoj mobilnosti, potencijalno ispred drugih zemalja u tehnološkom razvoju i spremnosti tržišta.

Tehnologija iza GOVE-a

Koncept GOVE-a zasniva se na naprednom inženjeringu kako bi se osigurala sigurnost i praktičnost. Modul za letenje uključuje:

Lagane kompozitne materijale za strukturalnu efikasnost

Autonomne sisteme stabilizacije koji pomažu pilotu ili omogućavaju polu-autonomnu vožnju

Preciznu tehnologiju dokovanja koja omogućava ponovno povezivanje modula sa šasijom automobila

Iako su specifičnosti u pogledu dometa i brzine još uvek ograničene, javni izveštaji sugerišu da GOVE može preći nekoliko stotina kilometara i dostići brzine pogodne za urbanu upotrebu. Razvoj GAC-a pokazuje kako se automobilska i avio tehnologija spajaju kako bi stvorile hibridna mobilna rešenja.

Foto: printscreen YT

Izazovi i otvorena pitanja

Uprkos obećavajućim karakteristikama, GOVE se suočava sa nekoliko prepreka pre nego što postane deo svakodnevnog života:

Regulatorna pitanja: Kako regulisati vozila koja funkcionišu i na putu i u vazduhu?

Kako regulisati vozila koja funkcionišu i na putu i u vazduhu? Infrastruktura: Vertiportovi, stanice za punjenje i zone za sletanje moraju biti uspostavljene u gradovima.

Vertiportovi, stanice za punjenje i zone za sletanje moraju biti uspostavljene u gradovima. Cena i dostupnost: Hoće li ovo ostati luksuzni koncept ili postati pristupačno široj javnosti?

Sigurnost je takođe pitanje od ključnog značaja. Prelazak između vožnje i letenja zahteva visok nivo pouzdanosti sistema, a široka upotreba zavisiće od dokazivanja da GOVE može bezbedno funkcionisati u urbanim sredinama sa velikim prometom.

Pogled u budućnost

GOVE predstavlja više od konceptnog automobila, on je znak potencijala da leteći automobili transformišu urbani život. Iako je komercijalna upotreba još nekoliko godina udaljena, demonstracije pokazuju da kombinacija električnog automobila i vertikalnog letenja više nije naučna fantastika.

Kineska ulaganja u urbanu vazdušnu mobilnost sugerišu da bi do 2028. leteći automobili mogli postati redovan deo gradske transportne infrastrukture. Kako i drugi proizvođači, poput XPeng-a i AeroHT-a, ulaze na tržište, konkurencija će ubrzati inovacije i približiti ove futurističke tehnologije stvarnosti.