Slušaj vest

Viralna aplikacija kompanije OpenAI, Sora, sada je dostupna korisnicima Androida, što predstavlja veliki korak nakon prvobitnog uspeha na iOS-u. Aplikacija je prvobitno lansirana zajedno sa Sora 2 modelom u septembru i brzo je postala senzacija zbog inovativnog pristupa kreiranju kratkih video snimaka.

Android verzija trenutno je dostupna u sedam regiona: SAD, Kanada, Japan, Južna Koreja, Tajvan, Tajland i Vijetnam. Ipak, korisnici iz Indije još uvek čekaju, a OpenAI nije dao zvanični datum lansiranja u drugom najvećem tržištu pametnih telefona na svetu.

Foto: Shutterstock

Meteorski uspon Sore na iOS-u

U roku od samo pet dana od objavljivanja, Sora je preuzeta više od milion puta i brzo se popela na vrh App Store liste, zadržavajući vodeću poziciju skoro tri nedelje. Čak i mesecima kasnije, aplikacija se i dalje nalazi u top 5, odmah iza velikih aplikacija kao što su ChatGPT i Gemini.

Ovaj rani uspeh pokazuje koliko postoji interesovanje za kreiranje sadržaja pomoću veštačke inteligencije i jedinstvenu privlačnost kratkih video formata koje Sora nudi. Brza usvajanje aplikacije pokazuje kako AI alati sve više oblikuju trendove na društvenim mrežama.

Foto: Shutterstock

Kako Sora funkcioniše: Od teksta do videa

Sora omogućava korisnicima da kreiraju video snimke do 60 sekundi koristeći tekstualne ili slikovne inpute, sa automatski generisanim muzikama, zahvaljujući naprednom Sora 2 modelu. Android verzija ima sve funkcije kao i iOS, što korisnicima pruža besprekorno iskustvo.

Jedna od najzanimljivijih funkcija je ‘Cameos’, koja omogućava korisnicima da kreiraju AI-generisane video snimke sebe kako izvode različite aktivnosti ili uključuju prijatelje u kreiranje sadržaja. Pored toga, korisnici mogu remixovati postojeće video snimke, primenjivati stilove i deliti kreacije direktno na druge društvene mreže.

Foto: SORA

Prednosti pretplate i besplatni pristup

Aplikacija nudi različita iskustva u zavisnosti od korisničkog nivoa. Korisnici besplatnog nivoa imaju pristup osnovnim funkcijama za generisanje video snimaka, što omogućava jednostavno eksperimentisanje. S druge strane, pretplatnici ChatGPT Plus mogu kreirati duže video snimke i imati brže procesiranje, što olakšava stvaranje profesionalnijih sadržaja.

Ovaj sistem omogućava da aplikacija bude pristupačna svima, dok istovremeno napredni korisnici dobijaju dodatne alate za kreiranje sofisticiranijih video snimaka.

Foto: Shutterstock

Bezbednost, deepfake i autorska prava

Popularnost Sore pokrenula je pitanja u vezi sa deepfake sadržajem i zaštitom autorskih prava. Posebno je bila privremeno zaustavljena mogućnost kreiranja video snimaka sa Martinom Luterom Kingom Jr. nakon što su neki korisnici napravili neprimerene video zapise, na zahtev Kingove zaostavštine.

Prvobitno, Sora je imala “opt-out” politiku za zaštićeni sadržaj, što je značilo da se sadržaj može koristiti dok vlasnik prava ne zatraži njegovo uklanjanje. Nakon kritika, OpenAI je promenio sistem u “opt-in”, čime je zaštita autorskih prava i odgovorna upotreba AI alata postala prioritet.