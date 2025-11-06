Slušaj vest

Kina je povukla odlučan potez u svojoj AI strategiji, najavljujući postepeno izbacivanje strane tehnologije iz svojih najnaprednijih računarskih centara. Peking je izdao smernice prema kojima svi novi državno finansirani data centri moraju koristiti isključivo domaće čipove za veštačku inteligenciju.

Ova odluka praktično isključuje globalne gigante poput Nvidije, čiji su procesori visokih performansi, uključujući modele H20, B200 i H200, sada zabranjeni za upotrebu u takvim projektima. Analitičari ističu da potez pokazuje nameru Kine da ubrza samostalnost u razvoju veštačke inteligencije i dodatno zaoštri tehnološki sukob sa Sjedinjenim Državama.

Foto: AP Ng Han Guan

Nove smernice zahtevaju uklanjanje stranih čipova

Nova pravila odmah stupaju na snagu za sve projekte data centara koji primaju državna sredstva. Svaki objekat koji je izgrađen manje od 30% mora ukloniti sve strane čipove ili otkazati već ugovorene nabavke.

Projekti koji su već u poodmakloj fazi biće razmatrani pojedinačno, ali poruka Pekinga je jasna: kineski čipovi moraju biti osnova buduće AI infrastrukture. Očekuje se da će ovaj potez značajno ojačati domaće proizvođače poluprovodnika, dok pokušavaju da dostignu američku konkurenciju.

Foto: Shutterstock

Udeo Nvidije u Kini pao na nulu

Za Nvidiju, ova zabrana predstavlja dramatičan preokret. Kompanija koja je 2022. godine držala oko 95% kineskog tržišta AI čipova sada ima gotovo nultu zastupljenost.

Bivši predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da će Sjedinjene Države pustiti Kinu da se bavi Nvidijom, ali ne kada je reč o najnaprednijim tehnologijama. Kombinacija američkih sankcija i kineske politike faktički je zatvorila tržište za Nvidiju.

Foto: Shutterstock

Strategija produbljuje jaz između Kine i SAD

Iako će nova zabrana verovatno ubrzati razvoj kineske poluprovodničke industrije, stručnjaci upozoravaju da bi mogla dodatno produbiti tehnološki jaz između Pekinga i Vašingtona. Ograničen pristup naprednim stranim čipovima mogao bi usporiti kratkoročni napredak Kine, ali istovremeno ojačati njenu dugoročnu samostalnost.

Ovaj potez deo je šire strategije kojom Kina nastoji da zaštiti svoj AI i računarski sektor od spoljnog uticaja. Rezultat bi mogao biti još izraženija podela između američkog i kineskog tehnološkog ekosistema.

Foto: Shutterstock

Nvidia ulaže u indijsku duboku tehnologiju

Dok Kina zatvara svoja vrata, izvršni direktor Nvidije Džensen Huang okreće se Indiji. Kompanija se priključila India Deep Tech Alliance-u, međunarodnoj grupi investitora koja podržava startapove u oblastima kao što su veštačka inteligencija, robotika, poluprovodnici i svemirske tehnologije.

Alijansa, pokrenuta u septembru sa početnim kapitalom od milijardu dolara, prikupila je dodatnih 850 miliona od novih partnera, među kojima su Qualcomm Ventures, Activate AI, InfoEdge Ventures, Chirate Ventures i Kalaari Capital. Nvidia neće biti samo investitor već će pružati i tehničku podršku, obuke i savete za razvoj politika koje pomažu indijskim startapovima da iskoriste njene AI alate.

Foto: Shutterstock

Indija jača globalne ambicije u veštačkoj inteligenciji

Ovaj potez se savršeno uklapa u program indijske vlade vredan 12 milijardi dolara, koji ima za cilj jačanje nacionalnog istraživanja i razvoja. Cilj je da se zemlja pozicionira kao globalno središte naprednih tehnologija.

Prema podacima udruženja Nasscom, ulaganja u indijske deep-tech startapove porasla su za 78%, dosegnuvši 1,6 milijardi dolara prošle godine. Dok se Kina i SAD nadmeću u sve žešćem tehnološkom rivalstvu, Indija bi, zahvaljujući otvorenijem i saradničkom pristupu, mogla postati sledeći veliki centar inovacija u oblasti veštačke inteligencije.