Apple je objavio iOS 26.1, i iako ova verzija ne donosi velike promene, uvodi niz suptilnih poboljšanja koja čine vaš iPhone pametnijim, sigurnijim i lakšim za korišćenje. Fokus update-a je na praktičnim unapređenjima koja rešavaju sitne probleme i dodaju funkcije koje su korisnici tražili još od iOS-a 26.

Od alarma do kontrole muzike, ovaj update je posvećen poboljšanju svakodnevnog iskustva bez radikalnih promena interfejsa. Korisnici mogu očekivati preciznije funkcije, bolju zaštitu očiju i unapređenu sigurnost—sve ugrađeno direktno u sistem.

Foto: Shutterstock

Pametniji alarm koji vas zaista budi

Jedna od najupečatljivijih promena je u načinu rada alarma. Ranije je dovoljno bilo dodirnuti ekran da se alarm isključi, što je često dovodilo do prespavanih obaveza. U iOS-u 26.1 potrebno je prevući prstom po ikoni da biste isključili alarm, dok funkcija odlaganja (snooze) ostaje jednostavan dodir.

Ova mala promena tera korisnika da bude budniji prilikom gašenja alarma i smanjuje slučajno isključivanje. Iako su sitne, ovakve promene mogu učiniti jutra manje stresnim, posebno za one koji teško ustaju.

Foto: Shutterstock

Liquid Glass dizajn sada štedi oči

Liquid Glass interfejs, predstavljen u iOS-u 26, bio je vizuelno atraktivan, ali je izazivao zamor očiju zbog prozirnih efekata. iOS 26.1 sada uvodi opciju „Tinted“ koja ublažava ovaj efekat, čineći tekst i elemente interfejsa lakšim za čitanje.

Ova opcija se nalazi u podešavanjima pod Display & Brightness > Liquid Glass, i omogućava korisnicima da prilagode vizuelni doživljaj svojim očima. Apple je tako odgovorio na kritike i olakšao dugotrajno korišćenje uređaja.

Foto: Shutterstock

Kontrola muzike gestovima

Ljubitelji muzike će ceniti novu gestualnu kontrolu u Apple Music-u. Sada možete prevući prstom levo ili desno po mini plejeru na dnu ekrana da pređete na prethodnu ili sledeću pesmu. Ova funkcija olakšava navigaciju i čini reprodukciju prirodnijom.

Ne samo da je prelazak između pesama brži, već smanjuje potrebu za preciznim tapkanjem, što je posebno praktično kada ste u pokretu. Ovo je jednostavna, ali značajna promena za svakodnevne korisnike.

Foto: Shutterstock

Automatska bezbednosna ažuriranja

Sigurnost je dodatno poboljšana uvođenjem automatskih „Security Improvements“ ažuriranja koja se instaliraju u pozadini između velikih verzija iOS-a. Telefon ostaje zaštićen bez potrebe za ručnim update-om.

Ovu funkciju možete uključiti u podešavanjima pod Privacy & Security > Security Improvements. Automatizovana zaštita pruža korisnicima mir i sigurnost od potencijalnih pretnji, bez dodatnog truda.

Foto: Shutterstock

Kontrola kamere na zaključanom ekranu

iOS 26.1 donosi i veću kontrolu nad kamerom na zaključanom ekranu. Sada možete isključiti funkciju „prevuci ulevo za kameru“ ako često slučajno otvarate kameru. Ovo malo podešavanje sprečava neželjeno otvaranje kamere, a funkcija i dalje ostaje dostupna kada vam je potrebna. Još jedan primer kako Apple polira sitne detalje i olakšava svakodnevno korišćenje telefona.

iOS 26.1 možda nije dramatična nadogradnja, ali fokus na praktične detalje, udobnost i sigurnost čini ga vrednim update-om. Od pametnijih alarma do intuitivne kontrole muzike, ovaj update pokazuje koliko sitne promene mogu poboljšati svakodnevno iskustvo sa iPhone-om.