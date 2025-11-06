Slušaj vest

Xiaomi je zvanično saopštio da će HyperOS 3.1 biti dostupan samo na uređajima koji koriste Android 16, što znači da veliki broj telefona sa Androidom 15 neće moći da pristupi najnovijim funkcijama. Ova odluka deo je kompanijine dugogodišnje prakse usklađivanja HyperOS nadogradnji sa osnovnom Android platformom, kako bi se osigurala kompatibilnost i stabilnost.

Za vlasnike starijih modela to znači da neće moći da nadograde na HyperOS 3.1. Iako će bezbednosna ažuriranja i pojedine funkcije i dalje biti dostupne, pun doživljaj HyperOS 3.1, uključujući unapređeno multitasking iskustvo i vizuelne promene, neće biti dostupan.

Foto: Shutterstock

Uređaji koji neće dobiti nadogradnju

Više popularnih Xiaomi i POCO modela neće moći da nadogradi HyperOS 3.1. Među njima su POCO F5 serija, POCO M6 Pro, Redmi K60 i K60 Pro, kao i modeli iz Xiaomi 12 serije. Vlasnici ovih uređaja moraće da ostanu na HyperOS 3.0 sa Androidom 15.

Ovo je razočaralo mnoge dugogodišnje fanove Xiaomi-ja, jer se radi o nekim od najpopularnijih modela kompanije. Iako se radi o nastavku Xiaomi-jeve dosadašnje strategije nadogradnji, ova odluka ističe sve veći jaz između starijeg hardvera i novih softverskih funkcija.

Foto: Shutterstock

Šta donosi HyperOS 3.1

Za kompatibilne uređaje, HyperOS 3.1 donosi nekoliko značajnih poboljšanja koja unapređuju korisničko iskustvo. Među novinama je redizajnirani prikaz aplikacija inspirisan iOS-om, koji omogućava jednostavnije upravljanje više aplikacija odjednom.

Nadogradnja takođe proširuje opcije prilagođavanja, uključujući fleksibilnije postavke kontrolnog centra, što bolje integriše funkcije Androida 16. Ove promene pokazuju napor Xiaomi-ja da softver bude funkcionalan i vizuelno usklađen na svim uređajima.

Foto: Xiaomi

Širenje HyperConnect vizije

HyperOS 3.1 nije namenjen samo pojedinačnim uređajima, već je deo šire inicijative HyperConnect, koja ima cilj da objedini iskustvo na telefonima, tabletima i IoT uređajima. Kompanija želi da korisnici mogu nesmetano koristiti više uređaja dok održavaju konzistentnu funkcionalnost i izgled.

Ovakav pristup pokazuje strateški pomak Xiaomi-ja ka izgradnji integrisanog ekosistema, a ne samo nadogradnji pojedinačnih uređaja. Poboljšana međusobna povezanost uređaja čini HyperOS 3.1 privlačnijim kako postojećim, tako i budućim korisnicima.

Foto: Xiaomi

Podrška za starije uređaje i dalje traje

Iako HyperOS 3.1 neće stići na uređaje sa Androidom 15, Xiaomi uverava korisnike da će stariji modeli i dalje dobijati bezbednosna ažuriranja i pojedine nove funkcije. Ovo osigurava stabilnost i sigurnost uređaja, čak i bez pristupa najnovijem OS-u.

Za mnoge korisnike to znači da će njihovi uređaji i dalje raditi pouzdano u narednom periodu. Iako je propuštanje HyperOS 3.1 funkcija razočaravajuće, Xiaomi balansira inovacije sa podrškom za stariji hardver.