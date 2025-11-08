Slušaj vest

Investitori sve više zabrinjavaju zbog visokih procena vrednosti AI kompanija. Uprkos mesecima entuzijazma, pojavljuju se sumnje da li ove firme mogu opravdati svoje visoke cene akcija kroz stabilan rast profita.

Ova zabrinutost posebno je došla do izražaja u utorak, kada su akcije giganta iz AI sektora, poput Oracle-a, Nvidia-e, AMD-a i Amazona, zabeležile oštar pad. Ovaj pad ističe strahove da je AI-bum na berzi možda prevazišao stvarnost.

Foto: Shutterstock

Tehnološki giganti pogođeni

Nvidia, vodeći proizvođač čipova za AI, zabeležila je pad akcija od skoro četiri procenta, dok je konkurent AMD pao za malo manje od tri procenta. Softverski specijalista Palantir doživeo je najveći pad, preko devet procenata, uprkos tome što je izveštaj o Q3 zaradi bio bolji od očekivanja.

Zajednička karakteristika ovih kompanija su izuzetno visoki odnosi cena/profit (P/E ratio). Na primer, Palantir se trguje po više od 200 puta svojih očekivanih zarada, što postavlja pitanja da li kompanija može dovoljno brzo povećati prihode da bi opravdala očekivanja investitora.

Foto: Shutterstock

Sve veća anksioznost na tržištu

S&P 500 je porastao više od 20 procenata u poslednjih šest meseci, ali je pao skoro dva procenta u poslednjih pet dana, što signalizira rastuće zabrinutosti oko precenjenih AI akcija. Kompanije i dalje ulažu stotine milijardi u AI infrastrukturu, iako prihodi zaostaju za očekivanjima.

Anthony Saglimbene, glavni strateški analitičar Ameriprise-a, primetio je da investitori sve više preispituju da li će ovi kapitalni izdaci zaista rezultirati rastom profita. On je upozorio da je period pada tržišta sve verovatniji.

Foto: Shutterstock

Upozorenja sa Vol Strita

David Solomon, CEO Goldman Sachs-a, izneo je slične zabrinutosti, predviđajući mogući pad tržišta akcija od deset do dvadeset procenata u narednih 12 do 24 meseca. U međuvremenu, nedavna najava Mete o dodatnom povećanju ulaganja u AI naišla je na skepticizam, što je dovelo do pada akcija kompanije za više od 11 procenata u jednom danu.

Brzi pomaci u cenama akcija pokazuju koliko investitori pomno prate odluke o ulaganju u AI. Stručnjaci upozoravaju da AI bum, iako uzbudljiv, može pojačati ekonomske ranjivosti, umesto da tržište štiti.

Foto: Shutterstock

Velike opklade protiv AI-a

Neki investitori koriste volatilnost na tržištu. Michael Burry, poznat po predviđanju krize na tržištu nekretnina 2008. godine, otkrio je da je postavio opklade protiv Palantira i Nvidia-e ove nedelje. Njegove akcije signaliziraju sve veću percepciju da su neke AI akcije precenjene.

Međutim, CEO Palantira Alex Karp je odbacio Burry-jeve kratke pozicije, tvrdeći da su ove kompanije vrlo profitabilne i da je klađenje protiv njih „potpuno ludo“. Ovaj sukob ističe napetost između pesimizma tržišta i poverenja kompanija u dugoročni AI rast.