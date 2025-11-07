Slušaj vest

OpenAI, tvorac ChatGPT-a i jedna od najvećih privatnih tehnoloških kompanija na svetu, ide korak dalje nego bilo koja firma iz Silicijumske doline, traži garancije zajmova od američke vlade kako bi pokrio investicije koje premašuju neverovatnih 1 trilion dolara. Reč je o masivnom planu izgradnje data centara i superračunarskih sistema, čija skala pomera granice industrije.

Ovaj potez, neuobičajen za privatne gigante iz Silicijumske doline, mogao bi radikalno da smanji troškove zaduživanja, jer bi vlada preuzela deo rizika u slučaju nepredviđenih gubitaka. Ako bude odobreno, OpenAI bi mogao da privuče kredite od banaka i investicionih fondova koji inače izbegavaju visoko rizične projekte.

Vlada kao ključ za finansijsku moć

„Federalne garancije za zajmove bi drastično smanjile troškove finansiranja,“ rekla je finansijska direktorka OpenAI-a, Sara Friar, na konferenciji Wall Street Journala. Sa neizvesnom dugovečnošću AI data centara, ovakva podrška može biti presudna za skaliranje kompanije bez prevelikog pritiska na privatne zajmodavce.

Podrška vlade ne znači samo manji rizik, ona otvara vrata ogromnom broju novih investitora i banaka, omogućavajući OpenAI-u da brže i agresivnije ulaže u infrastrukturne projekte koji definišu budućnost veštačke inteligencije.

Trilionska ulaganja koja menjaju igru

Ove godine OpenAI planira ulaganja od oko 1 trilion dolara, uključujući spektakularne sporazume: $300 milijardi sa Oracle-om i $500 milijardi u Stargate projektu sa Oracle-om i SoftBank-om. Ovakvi iznosi nisu viđeni ni u najambicioznijim planovima tehnoloških kompanija.

Iako se očekuje prihod u desetinama milijardi dolara, to i dalje nije dovoljno da pokrije troškove za operacije naprednih AI sistema, što dodatno objašnjava zašto je potrebna podrška sa garancijom vlade.

IPO - Trenutno nije na stolu

Friar je jasno stavila do znanja: IPO nije deo trenutnih planova. Spekulacije o izlasku na berzu nakon restrukturiranja upravljanja, koje bi omogućilo javne akcionare, sada se čine dalekim planom.

Umesto toga, kompanija fokusira svu energiju na rast i infrastrukturni razvoj, što jasno pokazuje da OpenAI bira dugoročnu dominaciju u AI, a ne kratkoročne finansijske dobitke.

Ambicija susreće rizik

Zahtev za vladinom podrškom stavlja pitanje pred čitavu industriju, kako finansirati projekte koji menjaju svet a da istovremeno ostanu održivi? OpenAI pokazuje da liderstvo u AI zahteva ulaganja u razmere koje malo koja kompanija može da podnese.

Ako se garancije odobre, to bi moglo postaviti presedan za čitavu generaciju AI startapa, ali i naglasiti balans koji je potreban između ambicije i rizika. OpenAI nije samo graditelj AI budućnosti, on postavlja nove standarde kako se ona finansira.