Google je ponovo reagovao da razjasni navode o navodnom sigurnosnom incidentu koji je, prema medijima, ugrozio milione Gmail naloga. Kompanija je jasno istakla da nema dokaza o novom hakerskom napadu.

Korisnici su pozvani da ostanu mirni, jer su sistemi Gmail-a i dalje snažni i pouzdani. Google je naveo da senzacionalistički naslovi ne odražavaju stvarnu situaciju i da je strah u velikoj meri neopravdan.

Odakle dolaze brojevi?

Većina panike potiče od sajta Have I Been Pwned (HIBP), koji beleži ukradene podatke iz prethodnih proboja. Troy Hunt, osnivač HIBP-a, objasnio je da je više od 90% e-mail adresa već bilo poznato iz ranijih incidenata.

Samo oko 16,4 miliona adresa bilo je prvi put uključeno u bazu. Google naglašava da ovo nije rezultat novog napada, već ažuriranja javno dostupnih podataka, što korisnici mogu proveriti sami.

Gmail sigurnost i dalje na visokom nivou

Naslovi koji tvrde da je Gmail kompromitovan za milione korisnika nisu tačni. Google ističe da su zaštitni mehanizmi snažni i da kompanija kontinuirano radi na održavanju visokog nivoa sigurnosti.

Korisnicima se preporučuje da uključe dvofaktorsku autentifikaciju, koriste passkey-je gde je moguće i odmah resetuju lozinke u slučaju bilo kakve sumnje. Ove jednostavne mere značajno smanjuju rizik od kompromitovanja naloga.

Panika vs. činjenice

Ovaj incident pokazuje koliko brzo dezinformacije mogu da se šire na internetu. Veliki broj senzacionalističkih naslova doveo je do nepotrebne zabrinutosti, iako su osnovni podaci već bili poznati.

Stručnjaci naglašavaju da korisnici treba da se oslanjaju na zvanične izvore i provere informacije pre nego što reaguju. Pouzdana praksa i oprez u online svetu čine veliku razliku u očuvanju sigurnosti.

Kako ostati bezbedan u digitalnom svetu

Osim provere statusa svojih naloga na HIBP-u, korisnici bi trebalo da redovno ažuriraju lozinke i koriste alate za zaštitu podataka. Dvofaktorska autentifikacija i passkey-jevi su ključni alati za dodatnu zaštitu.

Pametno korišćenje digitalnih resursa i informisanje iz pouzdanih izvora omogućava korisnicima da ostanu zaštićeni, čak i kada naslovi medija podstiču strah i paniku.