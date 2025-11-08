Slušaj vest

Italija je postala jedno od glavnih žarišta sajber napada u svetu. Novi izveštaj italijanskog Udruženja za informacionu bezbednost, Klusit, pokazuje da je u prvoj polovini 2025. godine zemlja bila meta 10,2% svih globalnih sajber napada. To je rast u odnosu na 9,9% iz prošle godine i više nego trostruko u poređenju sa 2021.

Ovaj nagli porast pokazuje da sajber pretnje više nisu sporadični incidenti. Napadi postaju organizovani i strateški, ciljajući ključne sektore države i testirajući otpornost italijanske infrastrukture.

Foto: Wavebreak / Profimedia

Vladine institucije i vojska na udaru

Najugroženije mete su vladine institucije i vojni sektor, koji sada čine oko 38% svih incidenata. To predstavlja drastičan skok od 600% u odnosu na prethodnu godinu, što pokazuje koliko su državne strukture ranjive.

Stručnjaci naglašavaju da napadi nisu slučajni, već da su koordinisani i ciljani na sisteme od strateškog značaja. Vojni i administrativni serveri posebno su izloženi, što signalizira da hakeri traže informacije koje bi mogle imati politički ili bezbednosni značaj.

Foto: Shutterstock

Geopolitički talas napada

Klusit ističe da glavni razlog ovog talasa leži u rastućim geopolitičkim tenzijama. Napadi su često povezani sa stranim hakerskim grupama, od kojih su mnoge povezane sa Rusijom.

Situacija u Italiji služi kao primer kako međunarodne tenzije brzo mogu eskalirati u sajber ratu. Eksperti smatraju da ovo upozorava i druge evropske zemlje na potrebu pojačane zaštite svojih kritičnih sistema.

Foto: Shutterstock

Državno sponzorisani hakeri preuzimaju primat

Broj napada koje sprovode hakeri uz podršku država porastao je za 54% i sada premašuje tradicionalni sajber kriminal. Dok klasični napadi ciljaju krađu podataka i novac, državno motivisani hakeri imaju jasnu političku agendu.

Ovaj pomak pokazuje da moderni sajber sukobi sve više kombinuju kriminalne i geopolitičke ciljeve. Italija se tako nalazi na prvoj liniji digitalnog fronta, gde napadi mogu imati ozbiljne posledice po bezbednost i politiku.

Foto: Shutterstock, Ilustracija

Italija kao test poligon za Evropu

Eksperti upozoravaju da Italija postaje “test poligon” za nove vrste hakerskih operacija koje bi mogle da se prošire na ostatak Evrope. Posebno su rizični periodi političke nestabilnosti i izbori, kada napadi mogu imati direktan uticaj na donošenje odluka.

S obzirom na ovaj trend, analitičari smatraju da evropske zemlje moraju ubrzano jačati sajber odbranu i razmenjivati informacije kako bi se sprečile šire posledice ovih napada. Italija je, nažalost, samo početak ovog digitalnog izazova.