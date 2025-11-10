Slušaj vest

Generalni direktor OpenAI-ja, Sem Altman, pokazao je retku nesigurnost tokom nedavnog podkasta kada su ga suočili sa pitanjem o ogromnim troškovima kompanije. Iako OpenAI navodno ostvaruje oko 13 milijardi dolara godišnjeg prihoda, taj iznos deluje sićušno u poređenju sa višedecenijskim obavezama za računarsku infrastrukturu.

Razmena je otkrila ljudskiju stranu Altmana, koji je obično vrlo priseban u javnosti. Njegova reakcija usledila je kada je Bred Gerstner, domaćin Bg2 podkasta, direktno pitao kako će OpenAI da upravlja svojim masivnim finansijskim obavezama.

Foto: Abaca Press / Alamy / Alamy / Profimedia

Prihod vs. troškovi, oštra kontrast

Tokom razgovora sa Satjom Nadelom, generalnim direktorom Majkrosofta, Altman je istakao da prihodi OpenAI-ja znatno premašuju prijavljenih 13 milijardi dolara. Njegov ton je postao pomalo odbramben kada su ga ispitivali o finansijskoj strategiji kompanije.

„Ako želiš da prodaš svoje akcije, pronaći ću ti kupca“, našalio se Altman, unoseći humor u napetu temu. Njegove reči izazvale su smeh kod Nadele, što je donelo trenutak olakšanja u ozbiljnoj finansijskoj raspravi.

Foto: Rojters

Kritičari, skeptici i doza sarkazma

Altman nije oklevao da se obrati kritičarima koji brinu o računarskim resursima i skalabilnosti. Sugerisao je da bi mnogi od tih skeptika zapravo želeli da kupe akcije OpenAI-ja kada bi imali priliku.

Takođe je komentarisao retke trenutke kada razmišlja o tome da kompanija postane javna, šaleći se da su postovi koji tvrde „OpenAI je pred propast“ nekako privlačni. „Voleo bih da mogu da ih vidim kako shortuju naše akcije i da vidim šta će se desiti“, rekao je, kombinujući humor sa oštrim komentarom o finansijskim spekulacijama.

Foto: Shutterstock

Budući rast, dalje od ChatGPT-ja

Altman je priznao moguće rizike, poput neuspeha u obezbeđivanju dovoljnog broja računarskih resursa, ali je naglasio da prihodi rapidno rastu. On se kladi ne samo na dalji rast ChatGPT-ja, već i na to da OpenAI postane jedan od vodećih AI oblaka.

Istakao je ambicije kompanije u potrošačkim uređajima i AI automatizaciji naučnih istraživanja, navodeći da će ovo biti ključni izvori buduće vrednosti. Nadela je podržao njegov optimizam, navodeći da je OpenAI premašio sve poslovne ciljeve koje je Majkrosoft postavio kao investitor.

Foto: Shutterstock

IPO spekulacije i realnost

Razgovor se kasnije vratio na moguće IPO planove, pri čemu je Gerstner spekulisao da bi OpenAI mogao da dostigne prihod od 100 milijardi dolara do 2028. ili 2029. godine. Altman je, sa dozom humora, predložio mogućnost da se to dogodi već 2027. godine.

On je čvrsto demantovao izveštaje da OpenAI planira izlazak na berzu naredne godine. „Nemamo ništa konkretno“, rekao je Altman. „Nema odluke odbora, nema datuma, samo spekulacije. Pretpostavljam da će se jednog dana dogoditi, ali trenutno ne postoji plan.“