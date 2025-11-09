Slušaj vest

Danska će zabraniti korišćenje društvenih mreža mlađima od 15 godina, saopštila je danska vlada, ali će roditelji moći dati pristanak deci s navršenih 13 godina za pristup određenim platformama. Ovaj potez sledi nakon što je premijerka Mete Frederiksen u svom govoru u parlamentu pozvala da se deci ograniči korištenje društvenih mreža zbog zabrinutosti za mentalno zdravlje mladih.

Takozvane društvene mreže rastu na krađi vremena, detinjstvu i dobrobiti naše dece, a mi tome sada stajemo na kraj, rekla je minstarka digitalizacije Karolin Stejdž Olsen.

Foto: Shutterstock

Većina stranaka u parlamentu najavila je da će podržati plan uoči službenog glasanja.

Deca u Danskoj najčešće koriste Snapchat, YouTube, Instagram i TikTok, rekla je vlada.

Prema analizi danskog tela za zaštitu tržišnog takmičenja i potrošača iz februara ove godine, mladi u toj nordijskoj zemlji u proseku provode 2 sata i 40 minuta dnevno na društvenim mrežama.