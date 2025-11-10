Slušaj vest

WhatsApp je započeo testiranje velike novine koja bi mogla potpuno da promeni način na koji korisnici razmenjuju poruke. Nova funkcija pod nazivom „Third-party chats“ omogućava slanje i primanje poruka sa korisnicima drugih aplikacija, bez potrebe za prelaskom na te platforme.

Funkcija je primećena u najnovijoj Android beta verziji aplikacije (2.25.33.8), a testiranje je za sada ograničeno na korisnike u Evropi. Kada se opcija aktivira u podešavanjim, korisnici mogu da šalju i primaju tekstove, fotografije, video zapise, glasovne poruke i dokumente od ljudi koji ne koriste WhatsApp.

Za sada međutim nije reč o potpunom povezivanju između aplikacija. Trenutno samo aplikacija BirdyChat može da komunicira sa WhatsApp-om, dok funkcije poput stikera, statusa i nestajućih poruka nisu podržane.

Foto: Shutterstock

Ovaj korak dolazi u trenutku kada Evropska unija primenjuje Zakon o digitalnim tržištima (DMA), koji zahteva od velikih platformi da omoguće međusobnu komunikaciju sa drugim servisima. Uvođenjem podrške za aplikacije trećih strana, WhatsApp pravi važan korak ka većoj otvorenosti i povezivanju među aplikacijama za razmenu poruka, piše Android Central.

Početak nove ere

Novi sistem takođe donosi određene rizike po privatnost korisnika. Na primer, ako nekog blokirate na WhatsApp-u, ta osoba bi mogla i dalje da vam pošalje poruku preko druge aplikacije, osim ako je i tamo ne blokirate. WhatsApp navodi da se sa drugim servisima deli samo broj telefona korisnika, bez dodatnih ličnih podataka.