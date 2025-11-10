WhatsApp ispisuje istoriju: Uvodi najveću promenu od kada aplikacija postoji
WhatsApp je započeo testiranje velike novine koja bi mogla potpuno da promeni način na koji korisnici razmenjuju poruke. Nova funkcija pod nazivom „Third-party chats“ omogućava slanje i primanje poruka sa korisnicima drugih aplikacija, bez potrebe za prelaskom na te platforme.
Funkcija je primećena u najnovijoj Android beta verziji aplikacije (2.25.33.8), a testiranje je za sada ograničeno na korisnike u Evropi. Kada se opcija aktivira u podešavanjim, korisnici mogu da šalju i primaju tekstove, fotografije, video zapise, glasovne poruke i dokumente od ljudi koji ne koriste WhatsApp.
Za sada međutim nije reč o potpunom povezivanju između aplikacija. Trenutno samo aplikacija BirdyChat može da komunicira sa WhatsApp-om, dok funkcije poput stikera, statusa i nestajućih poruka nisu podržane.
Ovaj korak dolazi u trenutku kada Evropska unija primenjuje Zakon o digitalnim tržištima (DMA), koji zahteva od velikih platformi da omoguće međusobnu komunikaciju sa drugim servisima. Uvođenjem podrške za aplikacije trećih strana, WhatsApp pravi važan korak ka većoj otvorenosti i povezivanju među aplikacijama za razmenu poruka, piše Android Central.
Početak nove ere
Novi sistem takođe donosi određene rizike po privatnost korisnika. Na primer, ako nekog blokirate na WhatsApp-u, ta osoba bi mogla i dalje da vam pošalje poruku preko druge aplikacije, osim ako je i tamo ne blokirate. WhatsApp navodi da se sa drugim servisima deli samo broj telefona korisnika, bez dodatnih ličnih podataka.
Za većinu korisnika, ovo testiranje bi moglo pokazati kako će izgledati budućnost dopisivanja, svet u kojem poruke nisu ograničene na brend ili platformu. Ako kompanija Meta uspe u ovoj inicijativi, WhatsApp bi mogao postati prva velika aplikacija za dopisivanje koja nudi pravu komunikaciju između različitih sistema.