Komšije u prestižnom naselju Crescent Park u Palo Altu, Kalifornija, već godinama se suočavaju sa problemima zbog kompleksa Marka Zakerberga, njegove supruge Priscille Chan i njihove dece. Njihova frustracija kulminirala je kada je otkriveno da Zakerbergovi u svom kompleksu vode školu bez dozvole, nazvanu “Bicken Ben School”, po piletu koje je ljubimac vlasnika Mete.

Luksuzni kompleks i rast tenzija

Crescent Park je jedno od najskupljih naselja u Americi, poznato po raznovrsnim arhitektonskim stilovima. Zakerbergov kompleks se proteže na 11 spojenih parcela, a komšije su još 2016. godine izrazile zabrinutost zbog rasta cena nekretnina i sve veće dominacije jednog mega-kompleksa u njihovom okruženju.

Problemi su eskalirali oko 2021. godine, kada su komšije primetile da na kompleksu funkcioniše škola. Za rad privatne škole u stambenoj zoni u Palo Altu potrebna je uslovna dozvola, koju Zakerbergovi nisu podneli.

Bicken Ben School: škola koja nije bila prijavljena

Prema dokumentima koje je WIRED pribavio putem zahteva za javne informacije, škola je mogla početi sa radom već 2021. godine, a zvanično je registrovana u državnom direktorijumu u oktobru 2022. Komšije su procenjivale da je u školi bilo 15 do 30 učenika, dok je zvanični broj bio manji.

Škola je prvobitno nudila Montessori program za decu uzrasta od 5 do 10 godina, a tokom vremena se širila i planirala uvođenje srednje škole. Dokumenti pokazuju da je škola funkcionisala na više lokacija, ali glavni kampus je bio u Palo Altu.

Komšije revoltirane

Komšije su deset godina podnosile žalbe zbog buke, saobraćajnog haosa i prisustva privatnog obezbeđenja. Neki su tvrdili da grad daje poseban tretman porodici Zakerberga.

“Teško je poverovati da bi ovakvo ponašanje bilo ignorisano kod bilo kog drugog stanovnika,” piše u jednoj od žalbi gradskim vlastima. Komšije su zahtevale od Zuckerberga da obezbedi dozvolu za školu, organizuje javno saslušanje i zaustavi dalje širenje kompleksa, uz minimalizovanje buke i saobraćajnog haosa.

Grad reaguje, ali problem ostaje

Lokalni zvaničnici su tvrdili da se zonski i građevinski propisi dosledno sprovode, bez obzira ko je vlasnik. Ipak, dugogodišnje žalbe komšija ukazuju na to da je postupak bio spor i nezadovoljavajući. U martu 2025. komšije su dobile rok do 30. juna da se škola zatvori ili da pribavi potrebnu dozvolu.

Foto: Printscreen, AP Jeff Chiu

Zakerbergovi su naveli da planiraju da škola pređe na licencirani model velike porodične dnevne brige, koncept legalan za najviše 14 dece mlađe od 10 godina. Lokacija nove škole i dalje nije poznata.

Komšije ne zaboravljaju

Iako su škole zatvorene u Palo Altu, komšije kažu da deceniju trajnih smetnji i dalje ne mogu zaboraviti. Protesti zbog buke, gužve i ilegalne škole ostavili su dubok utisak na zajednicu.