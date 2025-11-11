Slušaj vest

Ono što odmah privlači pažnju jeste početna cena ispod 20.000 evra, što ga čini jednim od najpristupačnijih električnih vozila u Evropi.

Sa cenom ispod 20.000 evra, Twingo E-Tech Electric biće jedan od najjeftinijih električnih automobila na tržištu. Renault jasno cilja kupce u urbanim sredinama kojima je potreban kompaktan, ekonomičan i jednostavan EV. Njegovi glavni rivali biće Dacia Spring, Citroën ë-C3 i budući Volkswagen ID.1.

Performanse i pogon

Twingo pokreće elektromotor snage 60 kW odnosno 82 konjske snage, koji omogućava ubrzanje od nule do 100 km/h za 12,1 sekundu i maksimalnu brzinu od 130 km/h. Nije sportski auto, ali snage ima dovoljno za gradske ulice i povremene vožnje po autoputu.

Baterija i domet

Automobil koristi LFP bateriju kapaciteta 27,5 kWh, poznatu po dugotrajnosti i sigurnosti. Prema WLTP ciklusu, domet iznosi 263 km, što je sasvim dovoljno za svakodnevne gradske potrebe. Renault procenjuje da prosečan kupac Twinga dnevno pređe oko 35 km, pa je ovaj domet više nego dovoljan.

Punjenje i paketi opreme

U osnovnoj verziji Twingo se puni AC punjačem snage 6,6 kW, pri čemu je potrebno oko 4 sata i 15 minuta da se baterija napuni od 10% do 100%. Za one koji žele brže punjenje, tu je Advanced Charge paket, koji donosi 11 kW AC i 50 kW DC brzo punjenje, kao i dodatne funkcije poput vehicle-to-load i vehicle-to-grid. Sa DC punjačem baterija se od 10% do 80% puni za 30 minuta.

Tehnologija i udobnost

Unutrašnjost je zasnovana na Android Automotive sistemu, sa integrisanim Google Maps navigacionim sistemom koji može da planira rutu prema dostupnim punjačima. Twingo nudi i vožnju jednom pedalom, dok se jačina rekuperacije energije može podešavati pomoću paddle prekidača iza volana.