Analiza više od 2 milijarde lozinki prikupljenih iz procurelih baza podataka otkrila je poražavajuću činjenicu - ljudi se i dalje odlučuju za najosnovnije kombinacije brojeva i slova.

Prema podacima iz izveštaja Comparitecha, deset najčešće korišćenih lozinki u 2025. su „123456“, „12345678“, „123456789“, „1234“, „admin“, „Aa123456“, „12345“, „password“, „123“ i „1234567890“.

Lozinka „123456“ pojavila se 7,6 miliona puta među lozinkama procurelim na hakerskim forumima 2025., a lozinka „12345678“ 3,6 miliona puta.

Mnogo je i lozinki koje su varijacije na istu temu, poput „Pass@123“, „P@ssw0rd“ i „Pass@1234“ ili „abcd1234“ i „Aa123456“.

Mnogi misle da je ime video-igre odlična ideja za lozinku pa se lozinka „minecraft“ našla na 100. mestu najčešće korišćenih lozinki, pojavivši se skoro 70.000 puta, a varijacija te lozinke sa velikim početnim slovom - „Minecraft“, još 20.000 puta.

Četvrtina od 1.000 najčešće korišćenih lozinki sastojala se isključivo od brojeva - 38,6% uključuje obavezno „123“, a 3,1% „abc“.

„111111“ je na 18. mestu najčešće korišćenih lozinki, a lozinka „********“ je na 35. mestu.

Lozinka koja je najviše začudila istraživače je „India@123“ i ona je zauzela 53. mesto.

Čak 65,8 % analiziranih lozinki imalo je manje od 12 znakova, a 6,9% i manje od 8 znakova, iako stručnjaci savetuju najmanje 12 ili više znakova.

Lozinke su često jedina linija odbrane koju korisnici imaju. Moderni programi za krekovanje lozinki brzo dešifruju slabe lozinke. Uobičajene kao i kratke lozinke se lako pogađaju.



Šta možete uraditi da biste se zaštitili

» Koristite lozinke sa najmanje 12 znakova, koje sadrže velika i mala slova, brojeve i simbole, ali ne tipične reči ili obrasce.

» Aktivirajte dvofaktorsku autentifikaciju (2FA) gde god je dostupna.

» Ne koristite iste lozinke za različite naloge.

» Razmislite o menadžeru lozinki koji će čuvati i generisati kompleksne lozinke.