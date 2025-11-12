„Stiv Džobs to nikada ne bi uradio“

Apple je lansirao iPhone Pocket, novi dodatak dizajniran u saradnji sa MIYAKE Design Studio, modnom kućom koju je osnovao pokojni dizajner Issey Miyake, poznat po ikoničnom crnom džemperu Stevea Jobsa. iPhone Pocket je inspirisan “komadom tkanine” i ima 3D pletenu konstrukciju, koja omogućava nošenje iPhone-a zajedno sa drugim malim predmetima.

Apple opisuje ovaj dodatak kao istraživanje “radosti nošenja iPhone-a na sopstveni način”, naglašavajući jednostavnost, fleksibilnost i ličnu interpretaciju. iPhone Pocket dolazi u kratkoj i dugoj verziji sa kaišem. Biće dostupan od 14. novembra u odabranim zemljama, uključujući SAD, Veliku Britaniju, Japan, Italiju, Francusku, Singapur, Južnu Koreju i Kinu.

Podsećanje na Issey Miyake-a i Apple-ovu istoriju

Dizajn iPhone Pocket-a odražava naborane teksture karakteristične za rad Issey Miyake-a, što dodatku daje funkcionalnost i modni izgled. Korisnici mogu nositi iPhone u ruci, pričvrstiti ga za torbu ili ga nositi na rukavu. Duga verzija kaiša može se nositi preko tela, što pruža različite opcije za različite stilove života.

Saradnja sa MIYAKE Design Studio naglašava Apple-ovu težnju da kombinuje tehnologiju i dizajn. Yoshiyuki Miyamae, direktor dizajna u MIYAKE Design Studio, izjavio je da iPhone Pocket “ostavlja stvari manje definisanim kako bi omogućio mogućnosti i ličnu interpretaciju”, što naglašava Apple-ov fokus na individualnost i stil.

Reakcije javnosti: Pomešana mišljenja

Najava iPhone Pocket-a izazvala je podeljene reakcije na internetu. Neki korisnici cene dizajn i Miyake-ov uticaj, dok drugi kritikuju visoku cenu i upoređuju ga sa starim iPod Socks-ima, koje je Stiv Džobs prvobitno predstavio kao šalu, ali su kasnije postali popularni dodatak.

Korisnici društvenih mreža šalili su se oko kompatibilnosti i cene, podsećajući na Apple-ovu poznatu krpu za poliranje od 19 USD (16,42 EUR). Jedan korisnik je napisao: “AI trenutno menja svet, a šta Apple lansira? Potpuno precenjeni iPhone Pocket. Steve Jobs to nikada ne bi uradio.” Ovaj komentar oslikava napetost između Apple-ovog dizajnerskog fokusa i očekivanja korisnika.

Dizajn, funkcionalnost i cena

iPhone Pocket je dizajniran da potpuno obuhvati iPhone, ali i da primi male lične predmete. Njegova rebrasta otvorena struktura omogućava korisnicima da lako vide i dohvate stvari iz unutrašnjosti. Kratka verzija dolazi u osam boja: lemon, mandarina, ljubičasta, roze, paun plava, safir, cimet i crna, dok duga verzija dolazi u safir, cimet i crnoj boji.

Apple je ranije eksperimentisao sa dodacima za nošenje, poput Crossbody Strap za iPhone 17 seriju, ali iPhone Pocket predstavlja novi pristup koji kombinuje principi modnog dizajna i tehnološku funkcionalnost. Po ceni od 149,95 USD (129,50 EUR) za kratku verziju i 229,95 USD (198,75 EUR) za dugu, dodatak je jasno namenjen nišnom tržištu, posebno potrošačima koji cene stil i spremni su da plate premium cenu.

iPhone Pocket u kontekstu: Strategija i kritike

Lansiranje iPhone Pocket-a dolazi u trenutku kada Apple zaostaje za konkurencijom u razvoju AI tehnologija, što navodi neke korisnike da preispituju prioritete kompanije. Kritičari ističu da dok tehnološki giganti poput Google-a i Samsung-a uvode AI funkcije, Apple se fokusira na luksuzne dodatke poput ovog.

Ipak, neki korisnici predviđaju dobre prodajne rezultate, posebno među bogatijim azijskim potrošačima koji cene Miyake-ov dizajn. Poređenja sa iPod Socks-ima ukazuju na tradiciju Apple-a da iz neobičnih ili nišnih koncepata stvara tražene proizvode, potvrđujući reputaciju kompanije za kombinovanje funkcionalnosti, brenda i dizajna na nekonvencionalan način.