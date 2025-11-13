Slušaj vest

Dok Ilon Mask slavi podršku akcionara za svoj istorijski kompenzacioni paket vredan bilion dolara, unutar Tesle se odvija pravi potres. Nekada simbol inovacija i napretka, kompanija danas beleži odlazak niza vodećih inženjera koji su stajali iza njenih najuspešnijih modela.

Emanuel Lamakija, menadžer razvoja Modela Y, i Sidant Avašti, čovek koji je vodio programe Modela 3 i Cybertruck, objavili su gotovo istovremeno da napuštaju Teslu. Obojica su bili deo firme duže od osam godina, ali su odlučili da odu u trenutku kada kompanija sve manje liči na proizvođača automobila, a sve više na eksperimentalnu laboratoriju veštačke inteligencije i robotike.

Ilon Mask Foto: Shutterstock

Od automobila ka algoritmima

Ilon Mask sve otvorenije pokazuje da budućnost Tesle ne vidi u novim automobilima, već u razvoju autonomnih sistema, robotaksija i humanoidnih robota. Projekti koji trenutno ne donose prihod postali su prioritet, dok tradicionalne grane, poput električnih vozila, baterija i mreže superpunjača, ostaju u drugom planu.

Za mnoge inženjere to znači kraj uzbuđenja koje je pratilo prve godine razvoja Tesle. "Kada nema novih modela, a fokus je isključivo na smanjenju troškova, to više nije inspirativno okruženje," rekao je bivši izvršni direktor kompanije. "Za automobilske stručnjake Tesla više nije ono što je bila."

Foto: Shutterstock

Rast akcija, pad prodaje

Uprkos problemima unutar kompanije, investitori i dalje veruju Masku. Akcije Tesle su skočile za 3,7% i dostigle cenu od 445,23 dolara, samo dan nakon što su akcionari odobrili njegov plan nagrađivanja. Ipak, iza tog optimizma krije se pad prodaje od oko šest procenata na godišnjem nivou.

Ni nove, jeftinije verzije Modela Y i 3 nisu uspele da podstaknu tržište, a potražnja u SAD i Evropi slabi. Kupci se okreću konkurenciji, dok Tesla već dve godine nije predstavila potpuno nov model. Cybertruck, koji je trebalo da bude simbol nove ere, postao je jedna od najvećih promašaja kompanije, sa padom prodaje od 38% i nizom opoziva.

Foto: Shutterstock

Roboti umesto automobila

Maskova opsesija robotikom sve više definiše budućnost Tesle. Kompanija gradi novu proizvodnu liniju u Fremontu, gde bi trebalo da se izrađuje humanoidni robot Optimus, projekat koji Mask vidi kao sledeću revoluciju i koji bi jednog dana mogao da postane veći biznis od automobila.

Prema njegovim rečima, cilj je da Tesla proizvodi čak milion robota godišnje, a kasnije i do deset miliona. Optimus bi, po planu, trebalo da obavlja poslove u fabrikama, skladištima i domaćinstvima. Ipak, tehnologija je još u ranoj fazi, a stručnjaci upozoravaju da će proći godine pre nego što takav proizvod bude funkcionalan i komercijalno održiv.

Foto: Shutterstock

Kompanija bez jasnog vođstva

Sve češći odlasci visokopozicioniranih inženjera ukazuju i na ozbiljan problem unutar menadžmenta. Tesla trenutno nema predsednika, glavnog operativnog direktora ni definisan plan sukcesije. Odbor kompanije gotovo u potpunosti zavisi od Ilona Maska i njegove vizije.

"Tesla je postala kompanija jednog čoveka," upozorava profesor Gautam Mukunda sa Jejla. "To više nije samo rizik, to je sistemska ranjivost. Ako Mask nestane sa scene, ceo model bi mogao da se uruši." Dok Mask gura granice robotike i autonomne vožnje, Tesla gubi ono što ju je učinilo liderom, tim briljantnih inženjera koji su znali da pretvore ideju u vozilo koje menja svet.