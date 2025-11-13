Slušaj vest

Google se našao u centru pravnog uragana nakon optužbi da je koristio svoj AI alat Gemini kako bi tajno špijunirao privatne komunikacije korisnika Gmail-a, Chat-a i Meet-a, bez njihovog pristanka. Tužba pred federalnim sudom u San Hozeu tvrdi da je Alphabet, matična kompanija Google-a, u oktobru aktivirala Gemini u svim aplikacijama, otvarajući vrata za masovno prikupljanje podataka "bez znanja ili saglasnosti korisnika".

Ova optužba baca svetlo na mračne strane veštačke inteligencije u svakodnevnoj komunikaciji, istovremeno postavljajući pitanje koliko su tehnološki giganti spremni da krše privatnost u ime inovacija. Iako Google tvrdi da korisnici mogu isključiti Gemini, proces je složen i lako promašiv, što mnogima ostavlja otvorena vrata za neovlašćen pristup podacima.

Foto: Shutterstock

Kako Gemini prikuplja podatke

Tužba tvrdi da Gemini ima pristup i analizira celokupnu istoriju komunikacija, uključujući svaki poslati ili primljeni mejl i prilog. Dok je Gemini prvobitno bio opciona funkcija koju je korisnik mogao uključiti, tajno aktiviranje znači da Google sada ima potpunu kontrolu nad privatnim podacima miliona korisnika.

Stručnjaci upozoravaju da ovakva praksa nije samo narušavanje privatnosti, već i potencijalno zloupotrebljavanje poverenja korisnika. Gemini je osmišljen da olakša rad, ali njegova sposobnost automatskog praćenja podataka pretvara svakodnevne komunikacije u digitalni nadzor.

Foto: Shutterstock

Pravni izazovi i posledice

Tužba protiv Google-a otvara ozbiljna pravna pitanja: koliko AI alati smeju da koriste podatke korisnika i kako se reguliše njihova aktivnost u svakodnevnim aplikacijama? Ako sud odluči u korist tužioca, posledice bi mogle biti drastične, ne samo za Google, već i za celu industriju tehnoloških kompanija.

Pored toga, Google se suočava sa ogromnim reputacionim rizikom jer korisnici sve više traže kontrolu nad svojim ličnim informacijama. Gemini primer jasno pokazuje koliko su granice privatnosti u digitalnom svetu krhke, posebno kada AI alati mogu automatski pratiti svaki aspekt komunikacije.

Foto: Shutterstock

Opcije za korisnike: Kako zaštititi privatnost

Za korisnike Gmail-a, Chat-a i Meet-a, ovo je alarm koji ne sme biti ignorisan. Da bi se zaštitili, oni moraju ručno deaktivirati Gemini kroz podešavanja privatnosti. Svaka propust u ovom procesu znači da Google i dalje može analizirati njihove najprivatnije poruke i podatke.

Ovaj proces jasno pokazuje koliko je teško zadržati kontrolu nad sopstvenim podacima u eri AI nadzora. Stručnjaci savetuju da korisnici budu stalno na oprezu, jer čak i mala nepažnja može dovesti do curenja ili zloupotrebe osetljivih informacija.

Google Gmail Foto: Shutterstock

AI, privatnost i budućnost komunikacija

Gemini slučaj otvara šira pitanja o etici i granicama upotrebe veštačke inteligencije. Ako tehnološki giganti mogu tajno pratiti korisnike, šta to znači za svakodnevnu digitalnu privatnost? Ova situacija predstavlja ozbiljan znak upozorenja da je granica između praktičnosti i invazije privatnosti sve tanja.

Iako Google tvrdi da korisnici mogu isključiti Gemini, kritičari ističu da sama opcija deaktivacije možda nije dovoljna da zaštiti sve podatke. Ovaj slučaj može postati prekretnica u diskusiji o tome kako AI alati treba da funkcionišu u svakodnevnim komunikacijama i koliko daleko kompanije smeju ići u prikupljanju privatnih informacija.