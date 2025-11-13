Slušaj vest

Gigant Nvidia ulaže ogromne resurse u budućnost veštačke inteligencije, sa planovima da u Poolside uloži najmanje 500 miliona, a potencijalno i do milijardu dolara. Poolside razvija modele veštačke inteligencije za softverski razvoj, a Nvidia želi da iskoristi ovu priliku kako bi učvrstila svoju poziciju u AI sektoru.

Ova investicija bi bila deo veće runde finansiranja Poolside-a od 2 milijarde dolara, procenjene na 12 milijardi dolara. Prema izveštajima Blumberga, Nvidia bi mogla povećati svoj udeo na milijardu dolara ukoliko ostatak runde bude uspešno završen.

Foto: Shutterstock

Poolside - ključni AI igrač

Ovo nije prvi put da Nvidia ulaže u Poolside. Kompanija je prethodno podržala startap u rundi Serije B od 500 miliona dolara u oktobru 2024. godine. Takva strategija pokazuje da Nvidia ciljano ulaže u kompanije koje razvijaju napredne AI modele sa potencijalom za revoluciju u softverskom inženjeringu.

Poolside je poznat po svojim inovativnim rešenjima koja omogućavaju brži razvoj softverskih aplikacija korišćenjem veštačke inteligencije, što ga čini prirodnim partnerom za Nvidia-inu ekspanzivnu strategiju u AI sektoru.

Foto: Shutterstock

Šire portfolio u svim AI sektorima

Nvidia je već jedan od najvećih investitora u AI startapove. Samo prošlog oktobra, kompanija je istraživala ulaganje od 500 miliona dolara u britansku kompaniju za autonomna vozila Wayve, a prošlog meseca je kupila udeo od 5 milijardi dolara u Intelu, sa planovima za saradnju u oblasti čipova.

Ovi potezi pokazuju da Nvidia ne samo da razvija sopstvene tehnologije, već i strateški ulaže u startapove koji mogu oblikovati budućnost industrije, od autonomnih vozila do naprednih AI softverskih rešenja.

Foto: Shutterstock

Na putu ka vrednosti od 12 milijardi dolara

Runda finansiranja od 2 milijarde dolara stavlja Poolside u elitni klub AI startapova, sa procenjenom vrednošću od 12 milijardi dolara. Investicija Nvidije dodatno potvrđuje da se radi o jednom od najperspektivnijih projekata u svetu veštačke inteligencije.

Ulaganje od pola milijarde do milijardu dolara takođe osigurava Poolside-u sredstva za širenje, razvoj novih AI modela i jačanje tržišne pozicije u odnosu na konkurente.

Foto: Shutterstock

Zašto je Nvidia spremna na ovako ogroman rizik

Strateški potezi Nvidije pokazuju da kompanija vidi AI ne samo kao tehnologiju, već i kao ključni ekonomski motor budućnosti. Ulaganje u Poolside nije samo finansijsko, to je signal da Nvidia želi da oblikuje kako softver i AI modeli funkcionišu globalno.

Sa ovim potezom, Nvidia ne samo da širi svoj portfolio, već i šalje jasnu poruku tržištu, kompanija je spremna da uloži milijarde u startapove koji mogu definisati sledeću eru veštačke inteligencije.