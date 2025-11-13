Slušaj vest

Na poslednjem sastanku deoničara Tesle, Ilon Mask je izazvao nevericu svojim neobičnim predlogom, umesto zatvora, kriminalci bi trebalo da budu nadzirani humanoidnim robotom Optimus. Mask tvrdi da bi roboti sprečavali kriminal bez fizičkog zatvaranja ljudi.

Mask je objasnio da bi Optimus mogao da prati svaki korak počinilaca, predviđa njihovo ponašanje i sprečava zločine. Po njegovom mišljenju, ovo je „humaniji način kontrole kriminalaca“, uz obećanje da bi roboti radili 24/7 i pomagali u socijalnoj reintegraciji.

Ilon Mask Foto: Shutterstock

Optimus, robot čuvar - fantazija ili stvarnost?

Prema Masku, Optimus bi bio „ogromna vojska robota“ sposobnih da interveniše gde god je potrebno. Zatvorenici bi dobijali robota besplatno, a on bi nadgledao i sprečavao kriminal, bez da iko bude fizički zatvoren.

Ovo bi zahtevalo tehnologiju daleko napredniju od trenutnog stanja, predviđanje ponašanja, sposobnost intervencije i praktično neograničenu autonomiju. Kritičari sumnjaju da trenutni modeli Optimusa nemaju ni približno ove sposobnosti.

Foto: Shutterstock

Robot za desetine hiljada dolara - nagrada ili nadzor?

Maskov plan predviđa da zatvorenici budu nagrađeni robotom koji bi mogao da ih prati i sprečava kriminal. Ideja je da oni koriste robota za svakodnevne aktivnosti dok Optimus nadgleda njihovo ponašanje.

Međutim, skeptici upozoravaju da bi ovakva strategija mogla dovesti do etičkih i pravnih problema. Kontrola pojedinaca robotima koji imaju „borbene sposobnosti“ i neprekidni nadzor zvuči više kao naučna fantastika nego praktična realnost.

Foto: Shutterstock

Optimus pokazuje slabosti uživo

Ilon Mask tvrdi da će Teslin humanoidni robot doneti milijarde dolara i prodavati se u stotinama hiljada godišnje. Ipak, na otvaranju Teslinog restorana u Los Anđelesu, Optimus je potpuno zakazao, izgubio je internet vezu i prestao da radi dok je posluživao kokice posetiocima.

Ovaj incident pokazuje koliko je daleko Teslina vizija od stvarnosti. Kritičari ističu da je humanoidni robot još daleko od sposobnosti da „kontroliše“ kriminalce ili da bude pouzdan u javnom okruženju.

Foto: Shutterstock

Optimus i etički izazovi budućnosti

Maskova ideja o oslobađanju zatvorenika i robotizovanom nadzoru postavlja ozbiljna pitanja, koliko je etički koristiti humanoidne robote za kontrolu ljudskog ponašanja i kako bi to uticalo na društvo?

Dok Mask vidi ovu strategiju kao „revoluciju u pravosuđu“, realnost je da Optimus još nije dovoljno napredan. Ideja o robotima koji nadgledaju i sprečavaju kriminalce zvuči futuristički, ali izaziva i sumnju u tehničku i pravnu izvodljivost.