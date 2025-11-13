Slušaj vest

Posle 15 godina, Facebook se zvanično oprašta od svojih najprepoznatljivijih ekstenzija, „Like“ i „Comment“ tastera na eksternim web stranicama. Meta je potvrdila da će 10. februara 2026. ove funkcije prestati da rade, čime se zatvara jedno dugogodišnje poglavlje društvenih interakcija na internetu.

Ove dugovečne funkcije omogućavale su korisnicima da lajkuju i komentarišu sadržaj na blogovima, medijskim portalima i drugim sajtovima koristeći svoje Facebook naloge, stvarajući most između društvene mreže i interneta u celini.

Foto: Shutterstock

Evolucija Facebook dodataka

Dodatke za „Like“ i „Comment“ Facebook je lansirao 2010. godine, odmah postajući ključni deo online interakcije. Njihova prisutnost na raznim sajtovima promenila je način na koji korisnici komuniciraju sa sadržajem, omogućavajući trenutnu povratnu informaciju i vidljivost popularnosti objava.

Međutim, kako su se navike korisnika menjale i pojavili moderniji načini interakcije, popularnost ovih tastera se značajno smanjila. Meta navodi da je uklanjanje dodataka deo strategije za unapređenje korisničkog iskustva i prelazak na savremenije alate.

Foto: Shutterstock

Šta znači uklanjanje dodataka za sajtove

Iako će „Like“ i „Comment“ tasteri nestati sa eksternih sajtova, Meta obećava da neće biti grešaka u kodu ili problema u funkcionisanju web stranica. Programeri neće morati da preduzimaju obavezne tehničke korake, iako im je preporučeno da ručno uklone zastarele dodatke radi urednijeg prikaza stranica.

Na ovaj način, prelazak sa starih na nove funkcije biće glatko izveden, bez ugrožavanja postojećeg sadržaja ili korisničkog iskustva. Korisnici će moći da nastave sa interakcijom na sajtovima, dok se novi sistemi postepeno uvode u pozadini.

Foto: Shutterstock

Petnaest godina digitalne istorije se završava

Odluka Meta kompanije označava kraj jedne od najdugovečih i najuticajnijih funkcija Facebook-a. „Like“ i „Comment“ tasteri više neće biti deo svakodnevnog iskustva korisnika na internetu, čime se zatvara jedno poglavlje u digitalnoj evoluciji društvenih mreža.

Ovi dodaci su svojevremeno predstavljali revoluciju u povezivanju korisnika sa internet sadržajem, a sada ostaju kao simbol digitalne istorije i početak novog pristupa interakciji i angažovanju na mreži.

Foto: Shutterstock

Šta dolazi posle „Like“ i „Comment“?

Meta se okreće modernijim načinima interakcije i digitalnog angažmana. Novi alati i funkcionalnosti biće dizajnirani da omoguće bržu i savremeniju komunikaciju, sa fokusom na privatnost i personalizaciju korisničkog iskustva.

Korisnici i programeri će morati da se prilagode promenama, ali digitalna revolucija nastavlja da se razvija, ostavljajući iza sebe legendarne „Like“ i „Comment“ dodatke koji su oblikovali društveni internet na više od deceniju.