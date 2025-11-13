Slušaj vest

Toyota je na korak do velikog proboja u tehnologiji električnih vozila sa razvojem potpuno čvrstih baterija. Za razliku od tradicionalnih litijum-jonskih baterija, ove nove ćelije zamenjuju tečne elektrolite čvrstim materijalom i obećavaju revoluciju u performansama i efikasnosti.

Kompanija planira da ovu tehnologiju uvede na tržište do 2027. godine, što bi moglo predstavljati prekretnicu u automobilskoj industriji. Ako uspe, čvrste baterije bi mogle učiniti mnoge automobile sa unutrašnjim sagorevanjem zastarelim, dok bi vozačima omogućile brže punjenje i veći domet.

shutterstock-toyota.jpg
Foto: Shutterstock

Brže punjenje, duži putovanja

Današnja električna vozila često se suočavaju sa dugim vremenom punjenja i ograničenim dometom. Tojotin dizajn čvrste baterije rešava oba problema, omogućavajući manjim i lakšim baterijama da skladište više energije.

To znači da bi vlasnici EV-a mogli da napune vozilo za nekoliko minuta, a da pređu veće udaljenosti bez stajanja. Ova inovacija obećava uglađenije iskustvo vožnje i uklanja glavne prepreke za masovniju upotrebu električnih automobila.

Toyota (2).jpg
Foto: Shutterstock

Povećane performanse i bezbednost

Čvrste baterije nisu samo o dometu, one mogu da transformišu i performanse električnih vozila. Omogućavaju veći izlaz snage, što donosi brže ubrzanje i responzivnije upravljanje.

Pored toga, čvrsti elektrolit je inherentno bezbedniji od tečnih baterija, smanjujući rizik od pregrevanja i požara. Kombinacija dugog životnog veka i poboljšane sigurnosti može značajno unaprediti pouzdanost i performanse vozila.

shutterstock-739515940.jpg
Foto: Shutterstock

Uticaj na životnu sredinu i zdravlje u gradovima

Saobraćaj i dalje predstavlja jedan od glavnih izvora zagađenja vazduha, doprinoseći respiratornim problemima i klimatskim promenama. Prelazak na efikasnija, dugodometna električna vozila mogao bi značajno smanjiti ove posledice.

Sa čvrstim baterijama, potencijal za čišću, tišu i efikasniju urbanu mobilnost raste. Što više ljudi pređe na EV, gradovi bi mogli da smanje smog, emisiju gasova i buku istovremeno.

električna vozila.jpg
Foto: Shutterstock

Japanska strateška inicijativa u proizvodnji baterija

Japan intenzivno ulaže u domaću proizvodnju baterija kako bi smanjio zavisnost od uvoza fosilnih goriva. Čvrsta baterijska tehnologija je u centru ovih napora i pozicionira zemlju kao potencijalnog lidera u sledećoj generaciji baterija za EV.

Za Toyotu, ovo jača konkurentsku prednost i podržava širu energetsku nezavisnost. Takođe, pokazuje globalni trend ka održivom transportu, gde inovacije vode put ka budućnosti mobilnosti.

