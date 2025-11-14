Slušaj vest

Kineski gigant Dongfeng podigao je lestvicu u svetu elektromobila predstavljanjem nove verzije svog, prvog serijskog automobila u Kini opremljenog sa četiri elektromotora smeštena direktno u točkove. Ova tehnologija, do sada viđena uglavnom kod start-up kompanija, sada dolazi od stabilnog, etabliranog proizvođača, što obećava pouzdanost i masovnu dostupnost.

Zvanični dokumenti Ministarstva industrije i informacionih tehnologija Kine (MIIT) potvrđuju da je ovaj model spreman za tržište i da donosi kombinaciju inovacije i praktičnosti, dok zadržava eleganciju i prepoznatljiv dizajn koji je već osvojio kineske kupce.

Foto: Shutterstock

Impozantne dimenzije, klasičan fastback stil

Na prvi pogled, eπ 007 zadržava elegantnu fastback siluetu svog prethodnika. Automobil je dug 4.880 mm, širok 1.915 mm i visok 1.476 mm, sa međuosovinskim rastojanjem od 2.915 mm, što omogućava prostranu kabinu i komfor za putnike.

Prednji deo krasi minimalistički double-T logo i oštri, uski farovi, dok zadnji deo automobila naglašava modernu LED svetlosnu traku i panoramski stakleni krov. Iako vizuelno poznat, svaki detalj skriva novu tehnologiju koja automobil čini daleko naprednijim od klasičnih sedana.

Foto: printscreen YT

Četiri motora u točkovima: snaga i kontrola

Srce novog eπ 007 čine četiri nezavisna elektromotora, svaki snage 100 kW, ukupno 400 kW (536 KS). Motori su razvijeni u saradnji sa Shanghai Automobile Electric Drive Co., Ltd i omogućavaju preciznu kontrolu svakog točka, što poboljšava trakciju i stabilnost u svim uslovima.

Ovakav sistem eliminiše potrebu za tradicionalnim pogonskim komponentama, što ne samo da smanjuje mehaničke gubitke, već i oslobađa prostor unutar kabine, pružajući veći komfor i fleksibilnost u postavljanju baterija.

Tehničke inovacije koje transformišu vožnju Veća efikasnost: oko 30% manje mehaničkih gubitaka u odnosu na standardne driveline sisteme

oko 30% manje mehaničkih gubitaka u odnosu na standardne driveline sisteme Lakše upravljanje: radijus okretanja smanjen za 10-15%

radijus okretanja smanjen za 10-15% Precizna kontrola: svaki točak nezavisno reguliše trakciju i stabilnost

svaki točak nezavisno reguliše trakciju i stabilnost Prostranija kabina: eliminacija klasičnih pogonskih komponenti oslobađa prostor za putnike i prtljag

eliminacija klasičnih pogonskih komponenti oslobađa prostor za putnike i prtljag Bolja regeneracija: precizna kontrola kočenja povećava povrat energije za 25%

Ove prednosti nisu samo brojke, one menjaju način na koji vozači doživljavaju elektromobilnost, kombinujući performanse, udobnost i praktičnost u jednom paketu.

Inovacija koja dolazi iz stabilnog proizvođača

Iako su start-up kompanije prethodno eksperimentisale sa elektromotorima u točkovima, njihovi modeli poput Lightyear 0 ili Lordstown Endurance često nisu uspeli da postignu stabilnu proizvodnju. Dongfeng, kao jedan od vodećih proizvođača u Kini, donosi inovaciju koja je spremna za masovno tržište.

Ovo znači da eπ 007 nije samo tehnička demonstracija, on je prvi serijski elektromobil sa četiri motora u točkovima koji dolazi od etabliranog proizvođača, što donosi sigurnost, pouzdanost i dugoročni potencijal za globalno tržište.

Foto: printscreen YT

Budućnost elektromobilnosti u Kini i šire

Dongfeng eπ 007 postavlja nove standarde ne samo u Kini, već i u svetu elektromobila. Povećana efikasnost, prostrana kabina i napredni sistem motora u točkovima čine ovaj model jedinstvenim spojem tehnologije i praktičnosti.

Kako automobil ulazi u serijsku proizvodnju, očekuje se da će inspirisati konkurenciju i otvoriti put za sledeću generaciju električnih vozila koja kombinuju snagu, agilnost i udobnost u jedinstvenom dizajnu.