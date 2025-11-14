Dongfeng ispisuje istoriju: Prvi kineski automobil sa četiri motora u točkovima! (VIDEO)
Kineski gigant Dongfeng podigao je lestvicu u svetu elektromobila predstavljanjem nove verzije svog, prvog serijskog automobila u Kini opremljenog sa četiri elektromotora smeštena direktno u točkove. Ova tehnologija, do sada viđena uglavnom kod start-up kompanija, sada dolazi od stabilnog, etabliranog proizvođača, što obećava pouzdanost i masovnu dostupnost.
Zvanični dokumenti Ministarstva industrije i informacionih tehnologija Kine (MIIT) potvrđuju da je ovaj model spreman za tržište i da donosi kombinaciju inovacije i praktičnosti, dok zadržava eleganciju i prepoznatljiv dizajn koji je već osvojio kineske kupce.
Impozantne dimenzije, klasičan fastback stil
Na prvi pogled, eπ 007 zadržava elegantnu fastback siluetu svog prethodnika. Automobil je dug 4.880 mm, širok 1.915 mm i visok 1.476 mm, sa međuosovinskim rastojanjem od 2.915 mm, što omogućava prostranu kabinu i komfor za putnike.
Prednji deo krasi minimalistički double-T logo i oštri, uski farovi, dok zadnji deo automobila naglašava modernu LED svetlosnu traku i panoramski stakleni krov. Iako vizuelno poznat, svaki detalj skriva novu tehnologiju koja automobil čini daleko naprednijim od klasičnih sedana.
Četiri motora u točkovima: snaga i kontrola
Srce novog eπ 007 čine četiri nezavisna elektromotora, svaki snage 100 kW, ukupno 400 kW (536 KS). Motori su razvijeni u saradnji sa Shanghai Automobile Electric Drive Co., Ltd i omogućavaju preciznu kontrolu svakog točka, što poboljšava trakciju i stabilnost u svim uslovima.
Ovakav sistem eliminiše potrebu za tradicionalnim pogonskim komponentama, što ne samo da smanjuje mehaničke gubitke, već i oslobađa prostor unutar kabine, pružajući veći komfor i fleksibilnost u postavljanju baterija.
Tehničke inovacije koje transformišu vožnju
- Veća efikasnost: oko 30% manje mehaničkih gubitaka u odnosu na standardne driveline sisteme
- Lakše upravljanje: radijus okretanja smanjen za 10-15%
- Precizna kontrola: svaki točak nezavisno reguliše trakciju i stabilnost
- Prostranija kabina: eliminacija klasičnih pogonskih komponenti oslobađa prostor za putnike i prtljag
- Bolja regeneracija: precizna kontrola kočenja povećava povrat energije za 25%
Ove prednosti nisu samo brojke, one menjaju način na koji vozači doživljavaju elektromobilnost, kombinujući performanse, udobnost i praktičnost u jednom paketu.
Inovacija koja dolazi iz stabilnog proizvođača
Iako su start-up kompanije prethodno eksperimentisale sa elektromotorima u točkovima, njihovi modeli poput Lightyear 0 ili Lordstown Endurance često nisu uspeli da postignu stabilnu proizvodnju. Dongfeng, kao jedan od vodećih proizvođača u Kini, donosi inovaciju koja je spremna za masovno tržište.
Ovo znači da eπ 007 nije samo tehnička demonstracija, on je prvi serijski elektromobil sa četiri motora u točkovima koji dolazi od etabliranog proizvođača, što donosi sigurnost, pouzdanost i dugoročni potencijal za globalno tržište.
Budućnost elektromobilnosti u Kini i šire
Dongfeng eπ 007 postavlja nove standarde ne samo u Kini, već i u svetu elektromobila. Povećana efikasnost, prostrana kabina i napredni sistem motora u točkovima čine ovaj model jedinstvenim spojem tehnologije i praktičnosti.
Kako automobil ulazi u serijsku proizvodnju, očekuje se da će inspirisati konkurenciju i otvoriti put za sledeću generaciju električnih vozila koja kombinuju snagu, agilnost i udobnost u jedinstvenom dizajnu.
