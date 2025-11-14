Slušaj vest

Evropska komisija je zvanično pokrenula istragu protiv Google-a zbog navodnog snižavanja rangiranja medijskih sajtova, posebno onih koji sadrže komercijalni ili sponzorisani sadržaj. Istraga će detaljno analizirati da li Google zloupotrebljava svoju poziciju na tržištu i ograničava vidljivost izdavača.

Cilj Komisije je da se proveri da li praksa kompanije šteti konkurenciji i nanosi štetu medijima, što bi predstavljalo kršenje pravila iz Digital Markets Act-a. Analiza će se fokusirati na potencijalni uticaj na slobodu poslovanja i mogućnost monetizacije sadržaja.

Novinarski sadržaji gube bitku za vidljivost

Komisija upozorava da Google spuštanjem rangiranja ugrožava prihod medijskih kuća, jer partnerstva i sponzorisani članci postaju manje vidljivi korisnicima. Ova praksa može direktno uticati na održivost malih i srednjih izdavača, koji se oslanjaju na digitalni saobraćaj za svoj opstanak.

Pad vidljivosti nije samo tehnički problem, već pitanje ekonomske ravnoteže i prava medija da slobodno sarađuju sa trećim stranama. Evropski regulator smatra da bi ograničavanje ovih aktivnosti moglo destabilizovati tržište vesti u kritičnom trenutku.

Google uzvraća udarac u istrazi EU

Google se brani tvrdeći da je politika koju primenjuje neophodna za zaštitu kvaliteta pretrage i sprečavanje manipulacije rangiranjem. Kompanija insistira da ovim merama štiti korisnike i sprečava spamerske i manipulativne sajtove da prevladaju u rezultatima pretrage.

Istovremeno, predstavnici Google-a upozoravaju da bi uklanjanje ovih pravila omogućilo lošijim sajtovima da dominiraju pretragom i ugroze kredibilitet kvalitetnog sadržaja. Kompanija tvrdi da se radi o balansiranju slobode tržišta i zaštite korisničkog iskustva.

Pravni okvir, zašto je DMA ključan

Digital Markets Act je zakon koji EU koristi da kontroliše moć velikih tehnoloških kompanija i obezbedi fer konkurenciju. Istraga protiv Googlea je primer kako zakon funkcioniše u praksi, jer reguliše načine na koje platforme rangiraju i favorizuju sadržaj.

DMA nalaže da platforme moraju omogućiti fer i nediskriminatorno rangiranje za sve izdavače, bez obzira na komercijalne ili partnerske sadržaje. Ako Google bude osuđen za kršenje, to bi mogao biti snažan signal za čitavu industriju digitalnih medija.

Uticaj na medije u teškom trenutku

Evropski mediji se već suočavaju sa padom prihoda, rastućim pritiskom AI sažetaka i promenama u modelima oglašavanja. Pokretanje istrage je znak podrške izdavačima i upozorenje platformama da profit ne sme doći po cenu opstanka medija.

Komisarka za konkurenciju Tereza Ribera naglašava da regulator ne sme dozvoliti da velike platforme guše prihode novinara, posebno u trenutku kada čitava industrija prolazi kroz krizne promene. Istraga bi mogla postaviti presedan u zaštiti ekonomske održivosti medijskih kuća.

Moguće posledice

Ako se utvrdi kršenje DMA, Google može biti suočen sa kaznom do deset odsto globalnih prihoda, a u slučaju ponovljenih prekršaja sankcije bi mogle biti strože, uključujući potencijalno restrukturiranje poslovnih delova kompanije.

Ova istraga može promeniti dinamiku odnosa između velikih platformi i medija u Evropi i postaviti standarde za transparentno i fer rangiranje sadržaja. Svi čekaju da vide kako će Google reagovati i ko će izaći kao pobednik u ovoj digitalnoj borbi.