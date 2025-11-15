Slušaj vest

Bivši finansijski direktor e-commerce startapa Fabric, Nevin Shetty (41) sa Mercer Islanda u državi Vašington, proglašen je krivim za četiri slučaja elektronske prevare, nakon što je neovlašćeno prisvojio i zloupotrebio oko 35 miliona dolara sredstava svoje bivše kompanije. Presuda je doneta 7. novembra, nakon devetodnevnog suđenja pred porotom, saopštila je kancelarija američkog tužioca za Zapadni okrug Vašingtona.

U saopštenju je američki tužilac Nil Floyd naveo: „Optuženi je zloupotrebio svoj položaj moći i poverenja kako bi profitirao od svog zločina, a potom lagao kako bi ga prikrio.“

Kockanje sa kriptovalutama i posledice

Shetty je u Fabric stupio kao CFO u martu 2021. godine. U to vreme kompanija je prikupljala kapital, a on je učestvovao u kreiranju politike koja je definisala kako prikupljeni novac treba da bude sigurno uložen dok firma raste.

Tužilaštvo tvrdi da je početkom 2022. Shetty prebacio sredstva u svoj kripto biznis, HighTower Treasury, bez odobrenja. Iako je učestvovao u kreiranju politike koja je ograničavala ulaganja na niskorizične operacije, on je tajno prebacio novac na decentralizovane finansijske platforme sa visokim profitima od 20%. Plan je bio da Fabricu plati 6% kamate, a ostatak profita zadrži za sebe. U prvom mesecu zaradio je oko 133.000 dolara, ali su do maja 2022. kripto-investicije propale, uništivši gotovo svih 35 miliona dolara.