Nova istraživanja McAfee Labs pokazuju koliko su ovakve prevare postale česte. Kompanija je objavila listu najopasnijih deepfake prevara za 2025. godinu, u kojoj su rangirane poznate ličnosti i influenseri čiji se likovi najčešće zloupotrebljavaju u marketinškim prevarama. Lista takođe otkriva rastuće tržište lažnih AI-promocija proizvoda i usluga.

Ko su najčešće mete

Na vrhu liste našla se Tejlor Svift, a odmah iza nje Skarlet Johanson, Džena Ortega i Sidni Svini. Globalno, prevaranti često koriste i likove kao što su Bred Pit, Bili Ajliš i Ema Votson. Njihova popularnost i obilje javno dostupnog materijala čine ih lakom metom za kreiranje uverljivih lažnih sadržaja.

Na listi influensera koje prevaratni koriste našao se i čuveni Mr Beast.

Ovi lažni video-snimci mogu se koristiti za finansijske prevare, širenje dezinformacija i narušavanje ugleda poznatih ličnosti. Čak i obični korisnici interneta mogu biti prevareni ako ne prepoznaju znakove lažnog sadržaja. Zašto prevaranti vole poznata lica

Formula je jednostavna: koriste nekoga kome ljudi veruju da bi prodali nešto što ne postoji. Kriminalci kloniraju glasove i lica poznatih ličnosti pomoću veštačke inteligencije kako bi promovisali lažne nagradne igre, proizvode za negu kože, kripto-investicije ili “ekskluzivne” ponude koje vode direktno do malvera ili prevara sa plaćanjem.

Prema McAfee-ovoj anketi među 8.600 ljudi širom sveta, 72% Amerikanaca je videlo lažne reklame sa poznatim ličnostima ili influenserima, 39% je kliknulo na takvu ponudu, a svaki deseti je izgubio novac ili lične podatke, u proseku 525 dolara po žrtvi.

Kako se zaštititi