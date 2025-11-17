Slušaj vest

Kriptovalute su se danas našle pod snažnim pritiskom, a bitkoin je ponovo preuzeo ulogu glavnog pokretača negativnog talasa. Oko 15:15 časova na berzi Binance njegova cena je pala za 6,55%, na oko 82.065 evra, što predstavlja jedan od oštrijih padova u poslednjim nedeljama.

Uprkos padu vrednosti, aktivnost trgovaca je naglo porasla. Ukupni promet od preko 108 milijardi evra u poslednja 24 sata pokazuje da investitori masovno premeštaju kapital, bilo ulaskom u bezbedniju imovinu, bilo paničnom rasprodajom pozicija.

Očekivali u brzu zaradu, a ostali su švorc Foto: Shutterstock

Strah vlada tržištem

Indeks straha i pohlepe, termometar raspoloženja investitora, danas stoji na 16, što i dalje spada u zonu ekstremnog straha. Iako je to neznatno više od jučerašnje vrednosti 15, sentiment ostaje izrazito negativan.

Ovaj nivo straha potvrđuje da tržište reaguje na loše makroekonomske signale, kao i na nestabilnost u tehnološkom sektoru. Kombinacija ovih faktora dodatno pojačava oprez među trgovcima.

Foto: Shutterstock

Fed utiče na globalno kripto raspoloženje

Analitičari navode da je pad usko povezan sa porukama iz američke centralne banke. Pojedini članovi Federalnih rezervi poručili su da kamatne stope verovatno neće skoro biti snižene, što je odmah pritisnulo rizičnu imovinu širom sveta.

Kada se očekuje duži period visokih kamata, investitori tradicionalno sklanjaju kapital u dolar, obveznice i druge stabilnije instrumente. Kriptovalute u takvim situacijama postaju prve na udaru, što se jasno vidi i u današnjim kretanjima.

Foto: Shutterstock

Altkoini tonu brže od bitkoina

Na udaru su i najveći altkoini, koji beleže još veće padove od samog bitkoina. Tržište je pogođeno generalnim povlačenjem investitora, kao i smanjenjem apetita za rizik u širem tehnološkom sektoru.

U sredini teksta ostaje pregled ključnih promena:

Ethereum (ETH): 8,25% (≈ 2.699,62 €)

8,25% (≈ 2.699,62 €) Binance Coin (BNB): 4,72% (≈ 783,13 €)

4,72% (≈ 783,13 €) Solana (SOL): 9,52% (≈ 119,17 €)

9,52% (≈ 119,17 €) Avalanche (AVAX): 10,47% (≈ 13,14 €)

Foto: Shutterstock

Toncoin iznenađuje rastom

Dok većina tržišta klizi nadole, jedan projekat iskače iz gomile. Toncoin (TON) danas se trguje oko 1,6 evra, što predstavlja skok od 10,01% u odnosu na juče. Ovo je retko svetlo u inače sumornom danu za kripto scenu.

Najveći obim trgovanja i dalje ostvaruju bitkoin, ethereum i solana, ali najveći pozitivni pomak danas beleže LSK, ZEC i STRK, koji su privukli pažnju investitora u moru negativnih trendova.